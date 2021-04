Ryanair, a Catania pronti per l’estate: 4 nuove tratte e voli in offerta

Ryanair annuncia nuovi voli e tariffe promozionali da e per l'aeroporto Catania. Ecco tutte le novità e le offerte della compagnia irlandese a Fontanarossa.

Ryanair aumenta il numero di voli settimanali da e per l’aeroporto Catania in vista dell’estate. Con 200 voli settimanali, 29 rotte e 4 nuove destinazioni per l’estate, la compagnia low cost irlandese si prepara a ripartire per la bella stagione anche nel capoluogo etneo, dopo i voli già annunciati per Palermo. Ma non è tutto. Per l’occasione, numerosi voli saranno prenotabili a tariffe scontate e con cambi gratuiti.

Ryanair: novità per l’estate 2021 a Catania

L’operativo Ryanair per l’estate è stato presentato all’aeroporto di Catania questa mattina. Sono 29 i voli in tutto, che comprenderanno quattro nuove tratte, due nazionali e due estere. Nel dettaglio:

Catania – Napoli : 3 voli settimanali in partenza da aprile;

: 3 voli settimanali in partenza da aprile; Catania – Alghero : 2 voli settimanali in partenza da luglio;

: 2 voli settimanali in partenza da luglio; Catania – Varsavia : 2 voli settimanali in partenza da luglio;

: 2 voli settimanali in partenza da luglio; Catania – Sofia: 2 voli settimanali in partenza da luglio.

Alle nuove tratte si aggiungono, inoltre, l’aumento dei voli per destinazioni come:

Venezia : 16 voli in partenza a settimana;

: 16 voli in partenza a settimana; Milano Malpensa : 28 voli in partenza a settimana;

: 28 voli in partenza a settimana; Roma Fiumicino : 42 voli in partenza a settimana;

: 42 voli in partenza a settimana; Bologna: 21 voli in partenza a settimana.

Il totale è di 200 voli settimanali in partenza dall’aeroporto Catania per la stagione estiva. Alle tratte più frequentate e alle novità si aggiungono anche collegamenti con destinazioni turistiche come Rodi e Malta, ideali per le vacanze estive, o grandi capitali europee, come Vienna e Madrid.

Voli Ryanair in offerta da Catania

Le nuove tratte Ryanair a Catania (Napoli, Alghero, Varsavia e Sofia) sono disponibili al prezzo promozionale di 19,99€ solo andata fino al 30 aprile. Inoltre, sul sito della compagnia sono disponibili diversi voli in offerta a partire da 7,99€. Di seguito i voli per i quali è disponibile l’offerta.

Alle tariffe scontate, la compagnia irlandese somma un’ulteriore offerta: “Zero Supplemento Cambio Volo“. Come indica lo stesso nome della promozione, in caso di cambio piani, vista la situazione sanitaria, prenotando un volo sarà possibile cambiare destinazione senza alcun extra aggiuntivo.

In caso di cambiamenti al programma, i viaggiatori dovranno solo pagare l’eventuale differenza di prezzo tra i due voli. La promozione Zero Supplemento è valida fino a fine ottobre 2021.

I nuovi voli in partenza da Catania

Per quanto riguarda le altre compagnie, nelle scorse settimane l’aeroporto Catania ha annunciato il programma della summer season, con 9 nuove destinazioni. Tra le mete internazionali, si segnalano i voli diretti per Ibiza e San Pietroburgo, mentre tra le destinazioni nazionali nuovi voli arrivano per Forlì e Parma.

Infine, a partire dal 2022 la compagnia low cost britannica Jet2Holidays ha annunciato cinque nuove destinazioni tra Regno Unito e Catania. Si tratta di: