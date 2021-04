Aeroporto Catania, arrivano 5 nuovi voli dal Regno Unito

Aeroporto Catania e Jet2holidays pensano già alle vacanze del 2022. Un'ampia offerta di voli collegherà la Sicilia con il Regno Unito nei mesi estivi.

Aeroporto Catania e Regno Unito più vicini, grazie alla partnership con Jet2.com e Jet2holidays. Jet2holidays, il principale tour operator del Regno Unito per l’Europa, sta lanciando a partire da fine aprile dei pacchetti vacanza per la Sicilia orientale da cinque aeroporti britannici, per un totale di sette voli settimanali. Un’offerta vantaggiosa per i viaggiatori occasionali e soprattutto per il turismo.

Aeroporto Catania: Jet2.com e Jet2holidays scommettono sulla Sicilia

Jet2.com e Jet2holidays opereranno verso la Sicilia da cinque aeroporti. Nel dettaglio, si parla di:

Birmingham;

Bristol;

Leeds Bradford;

Manchester;

Londra Stansted.

La Sicilia verrà inserita, con Fontanarossa, come meta dai cinque scali per l’estate 2022. Un’aggiunta che viene dalla richiesta turistica proveniente dal Regno Unito, e vedrà la compagnia aerea leader nel tempo libero e specialista in pacchetti vacanze operare dal Regno Unito.

Questa operazione darà la possibilità di raggiungere una serie di località sulla costa orientale dell’Isola, tutte a poca distanza dall’aeroporto Catania. In particolare, si parla di: Taormina, Taormina Mare, Giardini Naxos, Siracusa, Cefalù e Campofelice Di Roccella.

Jet2com in Sicilia: il programma dei voli

Il programma di voli in vendita per l’estate 2022 dall’aeroporto Catania è il seguente:

Sicilia (via Aeroporto di Catania):

Birmingham – servizi settimanali di mercoledì che operano dal 4 maggio al 26 ottobre.

che operano dal 4 maggio al 26 ottobre. Bristol – servizi settimanali di martedì che operano dal 3 maggio al 25 ottobre.

che operano dal 3 maggio al 25 ottobre. Leeds Bradford – servizi settimanali del mercoledì che operano dal 4 maggio al 26 ottobre.

che operano dal 4 maggio al 26 ottobre. Manchester – fino a due servizi settimanali ( martedì e sabato ), con voli operativi dal 30 aprile al 29 ottobre.

), con voli operativi dal 30 aprile al 29 ottobre. Londra Stansted – fino a due servizi settimanali (mercoledì e domenica), con voli operativi dal 1° maggio al 30 ottobre.

Come risultato di questa espansione, Jet2.com e Jet2holidays hanno ora sette destinazioni italiane in vendita per l’estate 22 (Sicilia, Sardegna, Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona) che offrono ai client e agli agenti di viaggio un’ampia scelta.