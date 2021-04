L’Etna conquista Linea Bianca: dove rivedere la puntata [VIDEO]

Linea Bianca su Etna e Stromboli nella puntata conclusiva della stagione 2020/2021. Ecco dove rivedere l'episodio e i principali argomenti trattati.

Linea Bianca chiude in bellezza la stagione 2020/2021. Il programma dedicato agli appassionati dell’alta quota dedica la puntata conclusiva a Etna e Stromboli, in uno speciale intitolato significativamente “Montagne di fuoco“. La puntata del programma, condotto da Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, è andato in onda alle 14 di oggi, sabato 24 aprile, su Rai 1.

Tanti i temi emersi nel corso della puntata, aperta da una straordinaria panoramica sui crateri sommitali e sulla valle del Bove. Dal rifugio Sapienza al lavoro dei tecnici dell’INGV, che con i loro macchinari sofisticati monitorano costantemente “a Muntagna”.

Ma non solo. Oltre alla maestosità del vulcano, ampio spazio viene dedicato alle fiorenti attività che crescono all’ombra del vulcano. Dall’allevamento di dromedari di un giovane veterinario trentenne di Trecastagni alla coltivazione della mela “Gelato Cola”, la più rappresentativa del territorio etneo, che nel 2016 ha ottenuto il presidio slow food.

Spazio, poi, alla natura: le telecamere Rai si soffermano sui percorsi intorno al vulcano attivo più alto d’Europa, percorribili a piedi o su due ruote.

Infine, dall’Etna si va a Stromboli, nelle Eolie, il vulcano circondato dal mare. Qui, l’ascesa al cratere di una delle caldere più attive al mondo.