Catania protagonista su Rai Storia: dove rivedere la puntata

Andata in onda ieri sera su Rai Storia la puntata di "Storie delle nostre città" dedicata a Catania. Per chi se la fosse persa, ecco dove rivederla.

Catania è stato protagonista dell’ultima puntata della trasmissione televisiva di Rai Storia, “Storie delle nostre città”. Il programma, diretto da Francesco Di Giorgio, accompagna il telespettatore in un viaggio che spiega l’evoluzione delle nostre città nel corso dei secoli, rivelando l’integrazione progressiva nel tessuto cittadino di idee innovative, di sontuosi edifici e grandi opere d’arte.

La puntata su Catania, andata in onda ieri sera, ha approfondito la storia della città analizzando, in particolare, Piazza Duomo, la Cattedrale di Sant’Agata, palazzo Biscari, l’anfiteatro Romano, Castello Ursino e molto altro. Un viaggio per Catania alla scoperta dei suoi principali monumenti e attrazioni. Il documentario ha raccontato la bellezza dei luoghi, gli eventi principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito all’aspetto odierno delle città e hanno influenzato il carattere degli abitanti, l’identità e le usanze.

Un documentario da non perdere per approfondire la storia di Catania e per apprezzare meglio la sua bellezza e unicità. Per chi volesse recuperarla o volesse rivederla, la puntata è disponibile sul sito di RaiPlay. Basterà registrarsi o iscriversi per accedere al sito e rivedere il documentario.