Stasera in TV: in onda puntata sulla storia di Catania

Stasera in programma film e serie tv di vari generi, tra cui un documentario della storia della città di Catania. Un grande panorama per spettatori con gusti diversi.

La fuggitiva [Rai 1, ore 21:25]: La vita di Arianna viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore di un piccolo comune del torinese, viene ucciso. Una serie di prove schiaccianti, e il sospetto che si tratti di un delitto di gelosia, portano tutti i sospetti a concentrarsi su di lei. Ma, prima dell’arresto, Arianna scappa, facendo perdere le sue tracce: com’è possibile che una madre di famiglia che tutti riconoscono irreprensibile scompaia nel nulla? E cosa nasconde?



Storia delle nostre città – Catania [Rai Storia, ore 21:10]: Catania, una delle perle del Mediterraneo, la città nera costruita con la scura pietra lavica dell’Etna. La città venne fondata dai greci nel 729 a.c. e ha una storia intensa come pochi altri luoghi al mondo. In ogni angolo è possibile ammirare la ricca eredità culturale lasciata da Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi e Spagnoli. La città oggi, ha un’ impronta settecentesca, frutto della ricostruzione dopo il terremoto del 1693.



Fast & Furious 6 [Italia 1, ore 21:20]: Dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) si sono dedicati a girare il mondo, impossibilitati come sono a rientrare a casa e a riprendere tutto ciò che si sono lasciati alle spalle. Nel frattempo, Hobbs (Dwayne Johnson) è incappato invece nel caso di un’organizzazione di piloti criminali, il cui capo (Luke Ewans) è coadiuvato da una donna che si rivela essere Letty (Michelle Rodriguez), l’ex di Dom che tutti credevano morta. Per tentare di metterli definitivamente fuori gioco, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra d’élite di Londra.

Revolt [Rai 4, ore 21:23]: La Terra è sotto attacco di giganteschi robot extraterrestri. Un soldato americano che soffre di amnesia e un’assistente agli aiuti internazionali si vedono costretti a far squadra per respingere l’invasione.

Save the last dance [Paramount Channel, ore 21:10]: L’affettuosa madre di Sara è morta mentre correva in auto per non mancare al saggio di danza della figlia. Sara, devastata dai sensi di colpa, appende le scarpine al chiodo. Ma neanche a farlo apposta, quando si trasferisce a casa del padre, jazzista sballato, e comincia a frequentare la scuola del ghetto, conosce un ragazzo di colore che balla meravigliosamente la break dance. Così Sara conosce la cultura hip hop e lui entra in conflitto con gli amici del ghetto.