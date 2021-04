Concorsi Sicilia 2021: assunzioni in università e ospedali

Concorsi Sicilia 2021: diversi bandi nelle università e negli ospedali dell'Isola. Le ultime info dalla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia 2021 pubblicati di recente nella GU. L’ultima Gazzetta Ufficiale del 23 aprile riporta la presenza di diversi bandi nell’Isola, con assunzioni previste sia nelle università sia negli ospedali. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i bandi aperti e quali posizioni sono a concorso.

Concorsi Sicilia: assunzioni all’Università di Catania

Il primo dei concorsi riguarda l’università di Catania. L’ateneo catanese ha avviato delle procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Nel dettaglio, si riportano settore scientifico disciplinare e dipartimenti di competenza:

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche . Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11.

. Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11. Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche . Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie.

. Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie. Dipartimento di Fisica e astronomia «Ettore Majorana». Settore concorsuale: 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.

Tutti i concorsi Sicilia considerati hanno come data di scadenza il 23 maggio 2021. Il bando completo è disponibile sul sito Unict alla voce “bandi, gare e concorsi“.

Concorsi pubblici Sicilia: Università di Palermo

Un altro bando appena pubblicato tra i più recenti concorsi Sicilia riguarda l’Università di Palermo. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo di categoria D. Il contratto sarà a tempo determinato e avrà durata di trentasei mesi, a tempo parziale per un totale di 18 ore settimanali. La sede di svolgimento indicata è il Dipartimento di ingegneria.

La risorsa selezionata si occuperà di attività di supporto tecnico e amministrativo all’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Achieving wider uptake of water – smart solutions, Wider-Uptake – Horizon 2020”. Anche in questo caso, il bando è disponibile sul sito Unipa e sull’albo dell’ateneo. La scadenza prevista è indicata per il 23 maggio.

Concorsi Sicilia 2021 negli ospedali

Infine, l’ultimo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi Sicilia riguarda l’assunzione all’azienda ospedaliera “Papardo” di Messina” di:

tre collaboratori amministrativo-professionale, categoria D;

otto posti di assistente amministrativo, categoria C.

In entrambi i casi, il contratto di assunzione previsto è a tempo indeterminato. I requisiti di ammissione specifici per questi concorsi Sicilia sono pubblicati sul sito www.aopapardo.it alla sezione bandi di concorso. Il bando integrale, invece, è presente nella sezione “Amministrazione trasparente”. Anche in questo caso, come per i precedenti bandi, la data di scadenza è il 23 maggio.