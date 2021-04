Concorsi pubblici 2021: i bandi per diplomati e laureati

Concorsi pubblici 2021: diversi bandi di concorso attivi per ricercare figure professionali e non. Si potrà accedere alla candidatura tramite laurea o solo diploma.

Concorsi pubblici 2021: sono attivi ancora molti bandi per ricoprire diversi ruoli in diversi settori. Si cercano figure specializzate e non inerenti al concorso per ricoprire il ruolo di Guardia di Finanza, vari concorsi pubblici, medici specializzandi al fine di potenziare la campagna vaccinale in corso, concorso attivo presso l’Agenzia delle Dogane e anche un concorso per ricorpire ruoli nella pubblica amministrazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per un Concorso come Guardia di Finanza al fine di assumere 1030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di Finanza per l’anno 2020/21. Più nello specifico si tratta di 983 posti per contingente ordinario di cui:

14 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

E di 47 posti per contingente di mare, di cui:

15 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);

13 per la specializzazione “nocchiere” (NCH);

16 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);

3 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Le prove prevedono:

prova scritta di preselezione, consistente in questionari a risposta multipla;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

valutazione dei titoli.

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 maggio 2021 tramite l’apposita procedura online disponibile sul sito internet ufficiale della Guardia di Finanza.

Attivi sono anche otto concorsi pubblici riguardanti la scuola per un totale di ben 93mila posti. Cinque bandi sono ancora in attesa di pubblicazione, uno è in corso e due già pubblicati:

Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado : 33mila posti disponibili già banditi;

: 33mila posti disponibili già banditi; Concorso straordinario della scuola : 32mila posti a disposizione in corso;

: 32mila posti a disposizione in corso; Concorso ordinario per l‘infanzia e primaria : 13mila posizioni già bandite;

: 13mila posizioni già bandite; Concorso per il sostegno : 6mila posti disponibili in uscita prossimamente;

: 6mila posti disponibili in uscita prossimamente; Concorsi in attesa di pubblicazione: circa 9mila posti.

Altri concorsi sono aperti nell’ambito della giustizia, salute e università:

20 concorsi nell’ambito della giustizia : 2700 posizioni riservate a cancellieri esperti;

: 2700 posizioni riservate a cancellieri esperti; 10mila posizioni per il Ministero della Salute (infermieri di famiglia: 9600 posti; Assistenti sociali: 600 posti; Funzionari: 56 posti);

(infermieri di famiglia: 9600 posti; Assistenti sociali: 600 posti; Funzionari: 56 posti); Un bando per l’università in uscita (Ricercatore per l’università: 3331 posti a concorso; Funzionari e tecnologi del Cnr: 118 posti a concorso in attesa di pubblicazione).

Tre concorsi aperti anche per ricoprire ruoli presso il Comune di Roma:

Diversi profili : 1050 posti disponibili;

: 1050 posti disponibili; In un secondo concorso si ricercano diversi profili : 420 posti;

: 420 posti; Dirigente amministrativo e tecnico: 42 posti a concorsi.

Infine si cerca personale anche in Banca D’Italia e Inps:

Personale Amministrativo Corte dei Conti : 40 posti disponibili;

: 40 posti disponibili; Inps : 165 posti;

: 165 posti; Funzionario all’Agenzia delle Entrate : 3082 posti;

: 3082 posti; Ministero delle Politiche Agricole: 140 posti.

Al fine di potenziare la campagna vaccinale i medici e gli assistenti possono inviare la propria domanda di interesse presso il portale online dedicato: personalevaccini.covid19.difesa.it. Potranno farne richiesta i laureati, gli abilitati e gli iscritti all’albo professionale del proprio settore.

Inoltre, attraverso il questionario i candidati potranno esprimere la loro preferenza su tre possibilità in cui esercitare il compito dello stesso bando: nella Regione/Provincia Autonoma di residenza, nella Regione/Provincia Autonoma di domicilio (se essa è diversa da quella di residenza) e in una Regione/Provincia Autonoma diversa da quella di residenza/domicilio.

L’Agenzia delle Dogane ha aperto bandi di concorso per 1226 posti a diplomati e laureati. Si ricerca personale da impiegare in diversi ruoli e con diverse caratteristiche:

460 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3 ;

a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella seconda area, ; 766 unità di personale a tempo e indeterminato, terza area, fascia retributiva F1.

Più nello specifico ai 460 possono accedere i diplomati; mentre per i 766 è necessario essere in possesso di una laurea. Asseconda della differente categoria a cui si appartiene sono previste diverse modalità di selezione tramite prove orali, scritte e teorico-pratiche.

La domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 16:00 del 13 maggio 2021 esclusivamente informa digitale tramite il portale ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Infine, è da segnalare anche un concorso attivo per 2800 tecnici. Le regioni interessate sono: Puglia, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna, Molise, Sicilia. Alla Regione Siciliana sono riservati 497 posti, in particolare:

Funzionari esperti tecnici : disponibili 275 posti nelle amministrazioni;

: disponibili 275 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo : previsti 118 posti nelle amministrazioni;

: previsti 118 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale : messi a disposizione 38 posti nelle amministrazioni;

: messi a disposizione 38 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti amministrativi giuridici : riservati 38 posti nelle amministrazioni;

: riservati 38 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti analisti informatici: disponibili 28 posti nelle amministrazioni.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica entro il 21 aprile 2021.