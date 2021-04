Lavoro Catania e provincia: le offerte ancora attive

Lavoro Catania: diversi store relativi al settore dell'abbigliamento cercano nuovo personale da inserire nel proprio organico. Quali sono le posizioni aperte? Di seguito tutti i dettagli.

Lavoro Catania: nuova settimana, nuove possibilità lavorative emerse anche tramite il sito LinkedIn. Tre aziende che operano nel campo dell’abbigliamento, infatti, sono alla ricerca di nuovo personale, da assumere e inserire tra le fila del proprio organico, già operante nei punti vendita situati nel catanese. Ma quali sono queste offerte? Quali le figure ricercate? Quali requisiti vengono richiesti?

Lavoro Catania: Primark apre al Centro Sicilia, le offerte attive

Qualche settimana fa, ha stupito e fatto gioire l’annuncio dell’apertura di un punto vendita Primark a Catania. Il negozio, la cui inaugurazione ora è attesissima, aprirà presso il CC Centro Sicilia, situato a Misterbianco. Nel frattempo, l’azienda d’abbigliamento irlandese continua a reclutare nuovo personale.

HR Generalist

Sono tre le offerte di lavoro attive. La prima è relativa al settore HR Generalist: si cerca un People and Culture Supervisor, sinonimo, per l’azienda, di “Risorse Umane”. Come spiegato nell’offerta, “stiamo costruendo i team People & Culture dei nostri store! Primark è un’azienda che punta molto alle crescite interne. La mobilità territoriale su tutta Italia è un requisito fondamentale soprattutto in un’ottica di tuo sviluppo e, una volta che farai parte del nostro team, in caso di trasferimento, Primark ti supporterà economicamente”.

Per partecipare all’offerta di lavoro, bisogna possedere, tra i requisiti, una Laurea in ambito Economico/Giuridico o Umanistico e due anni di esperienza come HR Generalist/Specialist all’interno di aziende strutturate. Importanti, inoltre, una buona conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi IT, disponibilità a livello territoriale nazionale, essere capaci di pianificare ed organizzare.

Sales Floor Manager

Questa posizione lavorativa prevede che ci si occupi, ad esempio, di gestire gli stock, il proprio team e di ottimizzare le vendite. Vengono richiesti almeno di un anno di esperienza manageriale maturata in realtà strutturate del mondo fast fashion/retail/GDO, esperienza nella gestione di grandi team, infine disponibilità a trasferirsi sul territorio nazionale, con la garanzia di essere supportati, in quest’ultimo caso, da parte dell’azienda.

Sales Floor Supervisor

I Sales Floor Supervisor, per Primark, si occupano, tra l’altro, di garantire la conformità degli standard e delle direttive aziendali sul servizio al cliente, oppure di gestire le esigenze legate alle attività commerciali durante la giornata. Vengono richiesti: operatività e attitudine commerciale, spirito collaborativo e capacità di problem solving, infine aver gestito piccoli team (almeno 3-4 persone) anche per brevi periodi.

Per accedere alle offerte di Primark, basta recarsi alla sezione carriere del sito. Una volta digitata la città interessata, appariranno tutte le posizioni ancora aperte.

Lavoro Catania: addetto alle vendite da Benvesti

Il centro moda Benvesti, azienda d’abbigliamento situata ad Acireale, ha pubblicato sul proprio profilo LinkedIn un’offerta di lavoro per la posizione di addetto alle vendite, capo reparto. L’impiego proposto è a tempo pieno.

Sales Assistant da Patrizia Pepe

Lo store Patrizia Pepe, infine, situato in pieno Corso Italia a Catania, cerca un nuovo Sales Assistant da inserire full time, dunque con weekend inclusi, nel proprio organico. L’incarico, sebbene inizialmente a tempo determinato e per sei mesi, ha “una forte possibilità di essere esteso”, come recitato dall’offerta.