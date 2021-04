Concorsi pubblici 2021: bandi per 125mila posti

Concorsi pubblici 2021: sbloccati 125 mila per diverse posizioni, alcuni dei quali rimasti in sospeso a causa della pandemia. Ecco tutti i bandi disponibili.

I concorsi pubblici 2021 durante la pandemia non dovrebbero avere problemi di svolgimento in quanto dal 3 maggio 2021, secondo quanto si può leggere sul testo del C0nsiglio dei Ministri, è consentito lo svolgimento delle procedure di concorso. Circa 90mila posti riguardano concorsi già avviati e rimasti in sospeso, mentre i restanti 36mila sono concorsi in attesa di essere pubblicati.

Concorso scuola

Sono circa 8 i concorsi riguardanti la scuola per un totale di 93mila posti. 5 bandi in attesa di pubblicazione, 1 in corso e due già pubblicati.

Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado: 33mila posti disponibili già banditi;

33mila posti disponibili già banditi; Concorso straordinario della scuola : 32mila posti a disposizione in corso;

: 32mila posti a disposizione in corso; Concorso ordinario per ‘infanzia e primaria : 13mila posizioni già bandite;

: 13mila posizioni già bandite; Concorso per il sostegno: 6mila posti disponibili in uscita prossimamente;

6mila posti disponibili in uscita prossimamente; Concorsi in attesa di pubblicazione: circa 9mila posti.

L’invio della domanda di interessa avverrà esclusivamente online attraverso il sito del Miur.

Giustizia, salute e università

20 concorsi nell’ambito della giustizia: 2700 posizioni riservate a cancellieri esperti;

Un bando per circa 10mila posizioni riguarda il Ministero della Salute inserito nel decreto rilancio.

Infermieri di famiglia: 9600 posti;

9600 posti; Assistenti sociali: 600 posti;

600 posti; Funzionari: 56 posti.

Un bando riguardante l’università è in uscita.

Ricercatore per l’università: 3331 posti a concorso.

3331 posti a concorso. Funzionari e tecnologi del Cnr: 118 posti a concorso in attesa di pubblicazione.

Roma Capitale

Si parla di tre concorsi per un posto al Comune di Roma.

Diversi profili : 1050 posti disponibili;

: 1050 posti disponibili; In un secondo corcorso, si ricercano diversi profili: 420 posti;

420 posti; Dirigente amministrativo e tecnico: 42 posti a concorsi.

Banca D’Italia e Inps

Personale Amministrativo Corte dei Conti: 40 posti disponibili;

40 posti disponibili; Inps: 165 posti;

165 posti; Funzionario all’Agenzia delle Entrate: 3082 posti;

3082 posti; Ministero delle Politiche Agricole: 140 posti.

Inoltre, per la partecipazione ai concorsi e per accedere alla prove si dovrà eseguire il tampone antigenico o molecolare entro le 48 ore precedenti alle selezioni. Si dovranno seguire attentamente tutte le indicazioni e sarà obbligatorio indossate la mascherina Ffp2 per tutta la durata della prova.

Inoltre, sarà anche prevista una semplificazione delle prove. “Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone – ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta – e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento”