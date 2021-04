Coronavirus, Sicilia terza regione con più casi: +321 a Catania

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi individua la regione come la terza in Italia per numero di nuovi casi. Boom di contagi nella provincia etnea.

Casi di Coronavirus in Sicilia e tasso di positività in aumento. A fronte di 27.618 tamponi processati, il bollettino di oggi evidenzia la presenza di altri 1.384 casi di Covid. Ieri erano stati 1.110 in tutto su 38.058 tamponi. Con i casi di oggi, la Sicilia è la terza regione in Italia per numero di nuovi casi, davanti solo la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Nel bollettino odierno il numero degli attuali positivi sale ancora, arrivando a 24.671, quasi 1.000 in più rispetto a ieri. In aumento anche gli altri indicatori dagli ospedali, con 14 nuovi ingressi (+6 rispetto a ieri), 1.214 ricoverati (+23) e 176 pazienti in terapia intensiva (+2).

Per quanto riguarda il rapporto decessi/guariti, oggi si contano altre 10 vittime, che porta il totale complessivo a 5.068 in tutto. Il numero di guariti dall’inizio della pandemia è di 159.242 persone, di cui 394 riportati nel bollettino di oggi.

Coronavirus Catania e altre province

Nel bollettino di oggi, la provincia di Palermo, al momento del tutto in zona rossa, riporta 514 nuovi casi. Segue la provincia di Catania, dove dai prossimi giorni entreranno in zona rossa i Comuni di Ramacca e Zafferana Etnea. Nel Catanese si registrano in tutto 321 casi, un aumento considerevole rispetto agli ultimi bollettini.

I casi di Coronavirus nelle altre province: