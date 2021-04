Concorso ENAC, 378 posti a tempo indeterminato: figure ricercate

Concorso ENAC: nuove assunzioni per incrementare l'organico ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Tutti i dettagli sui posti disponibili e le figure ricercate.

Concorso ENAC in arrivo: si aprono nuove procedure concorsuali, autorizzate dalla Legge di Bilancio, per ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile opera come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. A controllare l’ENAC, istituto nato nel 1997, è direttamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Concorso ENAC: posti a tempo indeterminato

L’ente garantisce inoltre la sicurezza del volo e dei passeggeri sia durante le operazioni aeronautiche sia sul suolo aeroportuale in generale. Per il biennio 2021-2022 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile si impegna, ai fini di aumentare l’organico, ad assumere 378 nuovi dipendenti mediante concorso pubblico. Le posizioni per le quali si prevede il bando prevedranno un assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Le nuove figure ricercate saranno necessarie per garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e consentiranno di rafforzare le attività ispettive, di certificazione e di vigilanza e controllo affidate all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Concorso ENAC: figure ricercate e prove

• 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale;

• 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo;

• 72 ispettori di volo;

• 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Le prove d’esame previste per il superamento del concorso saranno in modalità decentrata e telematica secondo le novità introdotte dal decreto rilancio riguardante i concorsi pubblici.

Bando e domanda

I concorsi per le assunzioni ENAC, quando disponibili, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami, e sul portale web www.enac.gov.it. La domanda, verosimilmente esclusivamente online, dovrà essere compilata a partire dalla pubblicazione del bando ed entro i termini stabiliti.