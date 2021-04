Coronavirus Sicilia, quasi 3000 casi nei giorni di Pasqua: i dati

Coronavirus Sicilia: secondo i bollettini della Regione, continuano a rimanere alti i casi. Di seguito, gli ultimi tre bollettini relativi ai giorni di Pasqua.

Nella Regione Siciliana, i nuovi contagi registrati negli ultimi tre giorni continuano a mantenere quasi la soglia dei 1.000 positivi al giorno. Nei giorni di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, si sono registrati nel complesso 2.938 casi. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i

In particolare, nella giornata del 3 aprile, i casi dichiarati dalla Regione sono +1.014, con 86 guariti, 14 decessi e 832.753 vaccinazioni effettuate. Solamente 2 sono gli ingressi in terapia intensiva e 6 i ricoveri.

Per la giornata del 4 aprile, sono stati registrati +1.015 casi, uno in più rispetto alla giornata precedente, con 67 guariti, 21 decessi e 840.787 vaccini. Aumentano i ricoverati a +71, mentre solo 1 in terapia intensiva. La giornata del 5 aprile vede un leggero abbassamento dei casi positivi +909, ma con meno guariti +36, +20 decessi e un totale di vaccinazioni pari a 848.783. Di questi, 597 si sono registrati nella sola provincia di Palermo, dove il governatore Musumeci valuta la zona rossa. Il dato, inoltre, è frutto anche dei pochi tamponi processati (circa 7.500 in tutto).

Gli attuali positivi sono 22.852 e la situazione in Sicilia continua a rimanere molto incerta: nel giro di una settimana si è arrivati a un totale di 7000 nuovi casi, dato che non era stato più raggiunto dallo scorso 24 gennaio. Continuano ad aumentare i casi, portando la registrazione della settimana al 20,5% in più rispetto alla settimana scorsa, e al tasso di positività al 12%.