Concorsi Sicilia 2021: ASP, ospedali e Comuni assumono

Concorsi Sicilia: ci sono diversi bandi attivi per la selezione di personale dirigenziale e amministrativo per le Aziende Ospedaliere e le ASP regionali.

Concorsi Sicilia: sono numerosi i bandi ai quali partecipare per tentare di assicurarsi un posto nel settore sanitario siciliano. Diverse Aziende Sanitarie Provinciali e alcune Aziende Ospedaliere sono infatti alla ricerca di molteplici figure, da quelle dirigenziali a quelle di collaboratori amministrativi professionali. Assunzioni, infine, anche al Comune di Palermo. Ecco gli ultimi bandi attivi.

Concorsi Sicilia: le posizioni aperte nelle Aziende Ospedaliere

Sono diverse le Aziende Ospedaliere che cercano nuovo personale. Per Catania, ad esempio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un bando per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa medicina nucleare, disciplina medicina nucleare presso l’Ospedale San Marco.

Come spiegato nel bando, “la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco”. La domanda, in scadenza il prossimo 29 aprile, può anche essere presentata “a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda”.

Anche a Palermo, presso l’ospedale civico Cristina Benfratelli si ricercano figure dirigenziali: sono stati indetti due concorsi, per titoli ed esami. Il primo riguarda la copertura a tempo indeterminato di 3 posti per il profilo di dirigente medico di patologia clinica. Il secondo, invece, è relativo alla copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti per il profilo di dirigente medico di urologia. Per entrambi la scadenza è fissata al 26 aprile.

A Messina, infine, sempre il prossimo 26 aprile scadrà la domanda per partecipare ai due concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di collaboratore amministrativo professionale (relativi alla categoria D) e di 8 posti di assistente amministrativo (relativi alla categoria C).

Aziende Sanitarie Provinciali

Presso l’ASP di Enna sono stati indetti due concorsi, da espletarsi per titoli ed esami: nel primo si cercano 8 dirigenti amministrativi, tre dirigenti ingegneri, 2 dirigenti avvocati. Per quanto riguarda il secondo sono aperte 5 posizioni: dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica, dirigente delle professioni sanitarie area tecnico sanitaria, dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione, dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione, dirigente delle professioni sanitarie area del servizio sociale professionale. Le domande andranno inviate entro il 26 aprile in forma esclusivamente telematica.

A Caltanissetta, invece, si seleziona, per titoli e colloquio, un candidato per il conferimento di incarico quinquennale Modulo DSM Area Nord. Sempre per titoli e colloquio, infine, si cercano 12 figure per il conferimento di diversi incarichi quinquennali di direttore medico, varie UU.OO.CC., presso l’ASP di Palermo. Anche in questo caso, le domande saranno da presentarsi entro il prossimo 26 aprile.

Concorsi al Comune di Palermo e in altri Comuni

Infine, un concorso Sicilia è stato bandito dal Comune di Palermo. Il bando riguarda 11 dirigenti tecnici ed è stato pubblicato sulla GURS del 26 marzo. I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione di tutte le comunicazioni e gli adempimenti pubblicati nel sito istituzionale del comune di Palermo. Altri bandi sono stati pubblicati dai Comuni di Alì (Messina), Forza d’Agrò Messina), Monreale (Palermo) e Santa Ninfa (Trapani).