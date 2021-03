Concorsi Sicilia 2021: assunzioni nelle università

Concorsi Sicilia 2021, sono oltre 60 le assunzioni previste negli atenei siciliani. Ecco i dettagli sugli ultimi bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia 2021 – La Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 riporta diversi bandi di concorso nelle università siciliane. Nel dettaglio, l’Università di Messina ha bandito due concorsi separati per la valutazione comparativa, rispettivamente, di 31 e 32 ricercatori a tempo determinato (63 in tutto). Assunzione anche all’Università di Palermo, dov’è attivo un concorso per ricercatori.

Concorsi Sicilia: bandi Università di Messina

Per quanto riguarda i concorsi Sicilia 2021, l’Università di Messina ha pubblicato due bandi con la valutazione comparativa per la copertura di trentuno posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.

Il primo concorso università prevede assunzioni nei seguenti dipartimenti: Civiltà antiche e moderne; Economia; Giurisprudenza; Ingegneria; Patologia dell’umano adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi”; Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali; Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali; Scienze cognitive, psicologiche e pedagogiche; Scienze matematiche e informatiche; Scienze politiche; Scienze giuridiche.

Il primo bando scade il 25 aprile 2021. Per tutti i dettagli, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale e al sito dell’Università di Messina.

Stessi dipartimenti, ma settori scientifico-disciplinari diversi, anche per il secondo dei concorsi Sicilia 2021 a Unime. Anche in questo caso, le candidature sono aperte fino ai 30 giorni successivi alla pubblicazione del concorso. Il bando è pubblicato sul sito dell’Ateneo messinese e sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo.

Concorso Sicilia all’Università di Palermo

Infine, anche l’Università di Palermo pubblica tra i concorsi Sicilia 2021 un bando per ricercatori. La scadenza per le candidature è prevista per il 25 aprile 2021.

Il concorso riguarda la selezione, per titoli e colloquio, la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/L1 – Anestesiologia, per il Dipartimento di discipline chirurgiche oncologiche e stomatologiche.

I candidati possono inviare la domanda online, collegandosi al sito www.concorsi.unipa.it. Dopodiché, la domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa.

Infine, tra i concorsi Sicilia 2021 in fase di pubblicazione, si segnalano i bandi in arrivo annunciati dal ministro della Pubblica Amministrazione. Le assunzioni riguarderanno funzionari per l’attuazione delle politiche di coesione attraverso l’uso dei fondi strutturali e dei finanziamenti del Next generation EU.