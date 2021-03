Concorso Guardia di Finanza 2021: in scadenza il bando

Concorso Guardia di Finanza 2021: la scadenza del bando è ormai alle porte. Per vincerlo, occorrono requisiti ed ottimi risultati alle prove previste.

Ultimi giorni per partecipare ad un ultimo Concorso Guardia di Finanza 2021: gli interessati hanno a disposizione soltanto pochi giorni per consultare il bando (reso pubblico in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 marzo 2021 ed in scadenza l’8 aprile) e sperare di rientrare tra i 58 posti per il comparto ordinario e 8 per il comparto aeronavale messi a disposizione.

Cosa serve per partecipare al Concorso Guardia di Finanza 2021

Molti desiderano entrare a far parte della Guardia di Finanza ma altrettanti sanno che, per riuscirci, occorre essere in possesso di alcuni requisiti. Anche per prender parte a questo concorso, occorre:

il limite d’età tra il 17esimo e il 22esimo anno

essere in possesso di un diploma di maturità. In particolare, può ambire a partecipare al bando, soltanto chi ha conseguito tale titolo nell’anno scolastico 2020/2021. All’interno del bando, di fatto, si esplicita che il concorso è riservato ai nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2004;

In particolare, può ambire a partecipare al bando, soltanto chi ha conseguito tale titolo nell’anno scolastico 2020/2021. All’interno del bando, di fatto, si esplicita che il concorso è riservato ai nati nel periodo compreso tra essere muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Concorso Guardia di Finanza 2021: le prove necessarie all’ammissione

Basterà presentare determinati requisiti per ottenere l’impiego? Il bando lo smentisce. Di fatto, prima occorrerà superare diverse prove ed accertamenti. Vediamo quali, nello specifico:

una prova scritta di preselezione che consiste in un questionario da 100 domande a risposta multipla. Va precisato che non verrà pubblicata alcuna banca dati;

che consiste in un questionario da 100 domande a risposta multipla. Va precisato che non verrà pubblicata alcuna banca dati; una prova scritta della durata di quattro ore , che prevede lo sviluppo di un tema di cultura generale (unico per tutti i candidati). Ai candidati verrà assegnato un punteggio (da zero a trenta trentesimi);

, che prevede lo sviluppo di un tema di cultura generale (unico per tutti i candidati). Ai candidati verrà assegnato un punteggio (da zero a trenta trentesimi); prove di efficienza fisica. Nello specifico, i candidati si misureranno con corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia (per il comparto ordinario) o nuoto 25 metri stile libero (per il comparto aeronavale). Inoltre, occorrerà che ciascuno presenti un certificato in corso di validità di idoneità all’attività sportiva agonistica;

Nello specifico, i candidati si misureranno con corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia (per il comparto ordinario) o nuoto 25 metri stile libero (per il comparto aeronavale). Inoltre, occorrerà che ciascuno presenti un certificato in corso di validità di idoneità all’attività sportiva agonistica; accertamento dell’idoneità psico-fisica frutto dei seguenti esami e visite: medica generale; esame delle urine ed ematochimici, visita cardiologica e neurologica;

frutto dei seguenti esami e visite: medica generale; esame delle urine ed ematochimici, visita cardiologica e neurologica; accertamento dell’idoneità attitudinale che risulterà necessario al fine di verificare se il candidato ha il profilo attitudinale richiesto e se, dunque, sia idoneo. I partecipanti dovranno affrontare test attitudinali per valutare le capacità di ragionamento, uno o più test di personalità e un colloquio attitudinale;

che risulterà necessario al fine di verificare se il candidato ha il profilo attitudinale richiesto e se, dunque, sia idoneo. I partecipanti dovranno affrontare test attitudinali per valutare le capacità di ragionamento, uno o più test di personalità e un colloquio attitudinale; prove orali. Nello specifico, si tratta di un esame di educazione civica e storia, un esame di matematica e di geografia e anche la conoscenza della lingua inglese.

Chi supererà tutti i passaggi, verrà ammesso ai rispettivi corsi di formazione (di 5 anni), in qualità di Allievi ufficiali del ruolo normale a Bergamo e a Roma.