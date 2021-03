Primark apre a Catania: nuove assunzioni in arrivo

Primark apre a Catania. Sono previste numerose assunzioni sia nel capoluogo che in tutta Italia. Le novità e come candidarsi per la prima posizione attiva.

Primark aprirà presto a Catania. Come annunciato ieri dalla stessa catena di abbigliamento irlandese, il capoluogo etneo è una delle otto città italiane dove verrà aperto un negozio tra quest’anno e il 2022. Lo store sarà il primo della multinazionale della moda nell’Isola e verrà aperto al “Centro Sicilia“, il parco commerciale tra Catania e Misterbianco. Più interessante del negozio in sé, tuttavia, sono i posti di lavoro previsti. Come confermato dall’Head of Sales di Primark Italia al Corriere della Sera, infatti, complessivamente verranno assunti tra 2021 e 2022 2mila collaboratori in tutta Italia.

Il negozio di Catania, secondo le previsioni fatte al quotidiano, dovrebbe essere il secondo ad aprire dopo quello di “Roma Est”. L’inaugurazione nello shopping center è prevista entro il 2021, ma le selezioni lavorative inizieranno prima. La prima offerta lavoro Catania, in effetti, è già aperta. Sul sito di Primark Italia, infatti, è possibile candidarsi come Sales Floor Manager del negozio etneo in vista della prossima apertura.

Tra i requisiti previsti per candidarsi si richiede almeno un anno di esperienza manageriale in realtà strutturate del mondo fast fashion/retail/GDO, esperienza nella gestione di grandi team e disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale. Anche chi non è in possesso dei requisiti, tuttavia, non può sperare nelle prossime selezioni. Come specifica la stessa sezione careers di Primark Italia, infatti, gli store della catena hanno in media un organico di 300 collaboratori, di cui 20 manager. Anche se non si conoscono ancora le dimensioni di Primark a Catania, quindi, è probabile che le assunzioni saranno numerose.

Tutte le candidature, si ricorda, verranno pubblicate nella sezione Carriere del sito Primark Italia.