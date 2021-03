Primark apre a Catania: l’azienda annuncia nuovo negozio

Primark sceglie Catania: qui aprirà presto un nuovo negozio.

Presto anche a Catania sarà possibile fare shopping in un punto vendita Primark. Di fatto, l’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento ha annunciato che entro la fine del 2022 apriranno otto nuovi negozi in tutta Italia. Tra le città scelte, c’è anche Catania. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, il punto vendita dovrebbe aprire all’interno della galleria Centro Sicilia di Misterbianco.

“Questo annuncio segna il nostro costante impegno nei confronti del mercato italiano – si legge in una nota dell’azienda, resa pubblica anche sulla pagina Facebook dell’azienda – e porterà a 14 il numero totale di negozi Primark in Italia”.

Di seguito, l’immagine scelta da Primark per annunciare l’apertura.