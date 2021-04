Amazon assume a Catania: ecco tutte le posizioni aperte

Amazon assume a Catania. Nuovi posti di lavoro nel capoluogo etneo: ecco tutte le posizioni aperte nella sede della Sicilia orientale.

Il più grande sito di shopping online ha posizioni di lavoro aperte anche nella sede di Catania. Da più di 25 anni Amazon si è affermato a livello internazionale con la sua miriade di servizi e vanta oltre 250mila dipendenti in tutto il mondo. Nel suo processo di espansione ha aperto più centri operativi in tutto il mondo, anche in Italia. Negli ultimi due anni Amazon ha investito con l’aperture di nuove sedi anche nel Sud Italia, migliorando il servizio anche nelle isole: nel 2019 è arrivato il centro di smistamento a Napoli e nell’estate 2020 il colosso americano ha aperto il primo hub a Catania.

Come mandare la propria candidatura

Al momento ci sono tre candidature aperte sul territorio di Catania. Possono essere visualizzate sul sito amazon.jobs.it nella categoria ITA e mettendo la spunta su Catania tra le sedi di lavoro. Ecco nel dettaglio gli incarichi ancora disponibili: