Meteo Catania, la primavera arriva in città: le previsioni

Nuovo cambio di rotta per le previsioni Meteo Catania: da oggi torna a splendere il sole con un progressivo aumento delle temperature.

Dopo una settimana caratterizzata da freddo ghiacciato e forti precipitazioni tornano a cambiare le previsioni Meteo Catania. La situazione migliorerà nettamente nei giorni a venire, facendo in modo che la pioggia, il vento e la neve che hanno dominato le ultime giornate catanesi rimangano solo dei brutti ricordi.

Un clima tipicamente invernale lascerà pian piano spazio a giornate sempre più primaverili, con temperature che si alzeranno progressivamente all’avvicinarsi del week end. Di seguito le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Catania

A partire dalla giornata di oggi a Catania si susseguiranno giornate caratterizzate da un sole alto, con un cielo sereno e nuvole solo all’orizzonte. Riguardo le temperature, la minima e la massima si aggireranno intorno ai 5/15 gradi fino al week end, in cui la situazione andrà notevolmente a migliorare.

Nella giornata di sabato la temperatura massima si attesterà sui 16 gradi e in quella di domenica, si toccheranno circa i 19 gradi. Ma non è tutto, perché il sole continuerà a baciare la terra catanese per tutta la prossima settimana. Temperature calde e tempo primaverile la faranno da padrone.

Meteo Sicilia: torna progressivamente il caldo

La ventata gelata proveniente dal Nord Europa, che ha dominato le previsioni meteo dell’ultima settimana, sembra salutare definitivamente la nostra isola per lasciare spazio alla tipica atmosfera felice e soleggiata. Ci vorrà più tempo rispetto al resto d’Italia essendo la Sicilia una delle regioni situate nell’estremo meridione, ma il peggio sembra essere ormai passato.

Il riscaldamento che vedrà protagonista l’isola è dovuto al cosiddetto anticiclone e da noi porterà i suoi maggiori effetti nel fine settimana, arrivando fino ai 20 gradi. Già a partire dalla giornata di oggi, invece, a seconda delle provincie si registreranno progressivi aumenti delle temperature.