Il tema del caro carburanti torna al centro dell’attenzione in Sicilia, dove i prezzi alla pompa continuano a collocare l’Isola tra le aree più costose d’Italia. Secondo un’elaborazione del Codacons sui dati aggiornati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al 23 aprile 2026, la regione si posiziona stabilmente nella fascia alta della classifica nazionale sia per la benzina che per il gasolio. Una situazione che non incide soltanto sulla spesa degli automobilisti, ma che si riflette in maniera diretta sull’intero sistema economico regionale, aggravando costi di trasporto, distribuzione e prezzo finale dei beni.

Sicilia nella fascia alta dei prezzi: benzina e diesel sopra la media

I dati evidenziano come la Sicilia registri un prezzo medio della benzina self pari a 1,752 euro al litro, mentre il gasolio self si attesta a 2,075 euro al litro. Numeri che collocano l’Isola al quinto posto tra le regioni più care d’Italia in entrambe le categorie. Un posizionamento che conferma una tendenza ormai strutturale, legata a una serie di fattori che vanno dalla logistica alla distribuzione, fino alle dinamiche territoriali della rete di approvvigionamento. In un contesto già caratterizzato da un costo della vita crescente, il carburante rappresenta una voce sempre più pesante per famiglie e imprese siciliane.

L’impatto sull’economia reale: trasporti, imprese e famiglie

Secondo le analisi del Codacons, il caro carburanti in Sicilia non si limita a incidere sulla mobilità privata, ma produce effetti a catena sull’intero sistema economico regionale. L’aumento dei prezzi di benzina e diesel si riflette infatti sui costi dei trasporti, sulla distribuzione delle merci e sull’intera filiera agroalimentare, fino ad arrivare ai prezzi finali al consumo. In un territorio dove l’uso dell’auto è spesso indispensabile per la carenza di alternative di trasporto pubblico, l’aumento del carburante diventa un fattore strutturale che pesa direttamente sui bilanci familiari e sulla competitività delle imprese.

L’allarme del Codacons e la richiesta di controlli

Il Codacons, attraverso le dichiarazioni del segretario nazionale Francesco Tanasi, denuncia una situazione non più sostenibile per cittadini e imprese. L’associazione chiede controlli rafforzati sull’intera filiera dei carburanti, con verifiche puntuali sull’andamento dei prezzi, sui margini applicati e su eventuali anomalie territoriali che potrebbero incidere sulle differenze tra regioni;

“Non è accettabile, afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, che i cittadini Siciliani continuino a pagare carburanti tra i più cari d’Italia, in un territorio dove i collegamenti pubblici sono spesso insufficienti e dove molte famiglie sono costrette a utilizzare l’auto per lavorare, studiare, curarsi e spostarsi quotidianamente.”

L’appello è rivolto alle istituzioni affinché intervengano con misure concrete per garantire maggiore trasparenza e contenere un fenomeno che, secondo il Codacons, rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze territoriali.

Una questione strutturale per la mobilità in Sicilia

Il caro carburanti si inserisce in un contesto più ampio di criticità infrastrutturali e logistiche che caratterizzano la Sicilia. In un’isola dove la mobilità privata rappresenta spesso l’unica alternativa reale agli spostamenti quotidiani, il peso dei prezzi alla pompa diventa un fattore determinante per la qualità della vita. La richiesta di interventi strutturali, dunque, non riguarda solo il contenimento dei prezzi, ma anche una riflessione più ampia sul sistema dei trasporti e sulla necessità di rendere la mobilità più sostenibile ed equa per tutti i cittadini.