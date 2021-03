Meteo Sicilia, gelo addio: arriva l’anticiclone ed esplode la primavera

Meteo Sicilia: il gelo si prepara a lasciare definitivamente l'Isola grazie all'arrivo dell'anticiclone. Ecco le temperature attese nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: la primavera è arrivata, ma non ufficialmente. Questo è quello che succede in Sicilia, dove il gelo degli ultimi giorni stamattina si è trasformato in vera e propria neve in alcuni Comuni. Le temperature dell’ultima settimana sono state particolarmente basse e il freddo ha faticato a lasciare l’Isola, portando con sé piogge, allerte meteo e addirittura neve. Il gelo sembra, tuttavia, avere i giorni contati. Vediamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: arriva la primavera

Secondo quanto riportato dal sito 3B Meteo, da domani – mercoledì 24 marzo 2021 – le temperature sanno in rialzo in tutta Italia. L’innalzamento delle temperature è dovuto all’anticiclone che, dall’Europa occidentale, si sposterà verso il Mediterraneo centrale e, in particolare, l’Italia. Il risultato sarà una progressiva diminuzione dell’aria fredda che, dal Nord Europa, ha portato il gelo nelle nostre regioni. Nelle regioni meridionali, tuttavia, l’anticiclone arriverà con qualche giorno di ritardo.

Il Sud del Paese sarà l’ultimo a beneficiare dell’anticiclone e della rimonta dell’alta pressione. In Sicilia, in particolare, le temperature si innalzeranno progressivamente andando verso il weekend con qualche differenza a seconda delle province interessate. Se già da domani, si registrerà un lieve aumento della temperatura con delle massime che si aggireranno intorno ai 15 gradi, bisognerà attendere le giornate di sabato e di domenica per sfiorare i 20 gradi.

Meteo Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, da domani si prevedono giornate principalmente soleggiate con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi. La temperatura minima si aggirerà intorno ai 5 gradi, mentre la massima arriverà a 15. Questa sarà la media fino a sabato, dove la massima salirà a 16 gradi e a domenica, dove si registreranno fino a 19 gradi. L’innalzamento delle temperature dovrebbe poi continuare, secondo quanto segnalato da 3B Meteo, per tutta la prossima settimana con temperature prevalentemente primaverili e cielo soleggiato in città e in gran parte della provincia.