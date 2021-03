Meteo Sicilia, ancora pioggia e venti: nuova allerta gialla in alcune zone

Nuova allerta gialla per la Sicilia: le criticità riguarderanno, tuttavia, solo parte dell'Isola.

Per la nostra Isola, questo è un periodo all’insegna di maltempo e continue allerte gialle ed arancioni. Di fatto, a causa di una perturbazione presente sul basso Tirreno, anche nelle prossime ore nelle regioni meridionali dovrebbero avere la meglio venti forti e nevicate sulle regioni meridionali.

In parte della Sicilia, poi, domani scatterà una nuova allerta gialla.

In particolare, secondo quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, anche per la giornata di domani, 23 marzo, è stata valutata allerta gialla su:

area del Basso Fortore in Puglia;

settore costiero ionico della Basilicata;

versanti Ionico e Tirrenico meridionali della Calabria;

buona parte della Sicilia orientale.

Allerta meteo gialla in Sicilia

Come già anticipato, in Sicilia, le criticità non dovrebbero riguardare tutta l’Isola, ma solo la zona centro-orientale.

Per domani, 23 marzo, “sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori settentrionali dell’isola, con quantitativi cumulati deboli”.

Inoltre, all’interno dell’Isola potrebbero verificarsi nevicate al di sopra dei 500-700 m sui rilievi della Sicilia settentrionale, con possibili sconfinamenti fino ai 300-400 metri (specie sul versante tirrenico).

Inoltre, venti da forti a burrasca soffieranno dai quadranti settentrionali. E i mari? Tutti i bacini centro-meridionali dovrebbero essere mossi mentre lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale (settore ovest) potrebbero risultare agitati.