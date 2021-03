Meteo Catania, in città temperature primaverili: le previsioni dei prossimi giorni

Previsto un aumento delle temperature in tutta l'Italia. A Catania, poi, i termometri dovrebbero segnare fino a 22°.

Nei prossimi giorni, grazie all’alta pressione di matrice sub-tropicale, in diverse zone d’Italia prevarrà un clima prettamente primaverile, di certo migliore rispetto a quello vissuto dai siciliani nelle scorse settimane. In particolare, a partire da oggi (29 marzo), in alcune zone le temperature risulteranno in aumento e nei prossimi giorni si raggiungeranno picchi quasi estivi. A Catania, poi, il freddo intenso degli scorsi giorni risulta essere ormai uno spiacevole ricordo.

Va precisato che anche nell’area Centro-Nord della Penisola si attendono temperatura al di sopra della media: 26/27°C in città come Bologna, mentre 24/25°C saranno attesi a Torino, Milano e Firenze.

Anche nella fascia meridionale, invece, i termometri registreranno un aumento, anche se non così evidente come nel resto d’Italia.

Meteo Catania: le previsioni per i prossimi giorni

Questa settimana, la provincia di Catania vedrà un cielo prevalentemente soleggiato. Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, per esempio, domani le temperature oscilleranno tra gli 11 ed i 22 gradi. Non sarebbero previsti cieli nuvolosi, né precipitazioni. Situazioni quasi del tutto analoghe dovrebbero verificarsi nei giorni a seguire, almeno fino a sabato 3.

Solo giovedì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 21), sul capoluogo etneo potrebbe dominare un cielo coperto da nuvole.

E la domenica di Pasqua? Secondo le ultime previsioni, si potrebbe assistere ad un lieve calo delle temperature massime: a Catania, si dovrebbero raggiungere 17 gradi massimi. Infine, mentre nel corso della mattina le nuvole risulteranno soltanto sparse, nel pomeriggio il cielo potrebbe risultare coperto.