Meteo Pasqua e Pasquetta, in Sicilia tempo instabile: le previsioni

Meteo Pasqua e Pasquetta: quali sono le previsioni relative alla Sicilia? Di seguito, tutte le informazioni.

Questa settimana segnata da un caldo anomalo ma piacevole sarà presto solo un ricordo. Il meteo Pasqua e Pasquetta prevede, anche in Sicilia, clima instabile e temperature più basse.

Come nel corso di ogni primavera, il tempo è volto a repentini cambiamenti. Le attuali calde giornate (e non solo in Sicilia) sono dovute a un anticiclone africano, che ha portato un caldo fuori stagione, dandoci l’impressione di essere entrati con anticipo nella stagione estiva. Tuttavia, nel corso delle festività pasquali, le temperature tenderanno ad abbassarsi. Di conseguenza, potrebbe risultare necessario portare con sé una giacca più pesante.

Per via di correnti molto fredde, gelo e temporali colpiranno il Nord-Est e Centro Italia. Venti di Bora (Triveneto), Tramontana (versante Adriatico) e Grecale (settori tirrenici) sferzeranno, inoltre il Paese. E in Sicilia?

Meteo Pasqua e Pasquetta: le previsioni in Sicilia

Dalle ultime previsioni, risulta instabile la giornata di Pasqua al Sud e, nello specifico, all’interno della Sicilia orientale, specie durante la mattina.

Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, già sabato 3 marzo su molte aree dell’Isola domineranno cieli poco nuvolosi. Tuttavia, temperature abbastanza alte verranno registrate ad Agrigento, Ragusa e Siracusa (in quest’ultima sono previsti picchi di 24°). Non si escludono, poi, isolate piogge a Caltanissetta.

Nel corso della domenica di Pasqua, si assisterà ad un calo di temperature soprattutto ad Enna, dove il termometro oscillerà tra i 5 e i 16 gradi.

Il tempo, infine, peggiorerà nel corso di lunedì, conosciuta dai più come “Pasquetta”. Di fatto, giorno 5 marzo, sono previste nubi sparse e piogge deboli a Caltanissetta, Enna e Trapani. Più in generale, si registrerà un generale calo delle temperature all’interno dell’Isola.

Meteo Pasqua e Pasquetta: cosa succede a Catania

A Catania, se sabato 3 i cittadini potrebbero godere persino di 23° e domenica le temperature dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili, il lunedì di Pasquetta il cielo resterà coperto e i termometri dovrebbero toccare un massimo di 16°. L’abbassamento delle temperature sarebbe dovuto a correnti in discesa dal Polo Nord, che irromperanno sul bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano.