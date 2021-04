Meteo Sicilia, torna a splendere il sole quasi ovunque: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia, dopo Pasqua e Pasquetta il sole torna alto con temperature che provano a rialzarsi e raggiungere le medie primaverili

La settimana ha visto un Meteo Sicilia caratterizzato da repentini sbalzi di temperature, con un clima instabile anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Pare però che l’instabilità inizi a venir meno già dalla giornata di oggi, giovedì 8 Aprile 2021. Infatti, una scarsa presenza di nuvole e una gran prevalenza di sole domineranno la giornata nell’Isola.

Le previsioni Meteo Sicilia dei prossimi giorni

Per il Meteo Sicilia il precedente abbassamento termico era atteso a causa dei forti venti di Tramontana, e non si escludeva qualche pioggia nella zona messinese.

Dalla giornata di domani, venerdì 9 aprile 2021 continuerà la rimonta dell’alta pressione, che favorirà il ritorno a condizioni stabili e soleggiate. I cieli risulteranno sereni in quasi tutta l’Isola. Di fatto, secondo quanto indicato da Il Meteo.it, nubi sparse sono previste soltanto a Trapani (mentre cieli poco nuvolosi copriranno Palermo, Caltanissetta e Agrigento).

Anche per il fine settimana si attendono giornate piene di sole e temperature ancora una volta in linea con il periodo di primavera.

Per la giornata di sabato 10 aprile, è previsto ancora sole in diverse città, nuvole sparse su poche altre (tra cui Siracusa). Le temperature, invece, varieranno ma non saranno altre come nei giorni precedenti: la massima (18°) si raggiungerà a Palermo mentre per Enna è prevista anche una minima pari a -2 gradi.

Per domenica 11, invece, le temperature saliranno, ma si registrerà una maggiore presenza di nubi sparse. Le temperature minime saranno di 2/3 gradi a Enna e Caltanissetta, mentre le massime di 18/19º a Siracusa Agrigento, Palermo e Catania.

Cosa succede a Catania

Le previsioni Meteo per la città di Catania si pongono perfettamente in linea con quanto già detto precedentemente. Le temperature saranno stabili nelle giornate di oggi e domani, con una massima di 16º e un sole altissimo, mentre saliranno fino a 18º nelle giornate di sabato e domenica. Proprio nel week end il sole lascerà spazio a qualche nube, ma senza precipitazioni e con venti deboli.