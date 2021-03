Catania e provincia coperte di bianco: nevica in alcune zone [FOTO E VIDEO]

Neve su Catania e provincia: in queste ore è possibile scorgere fiocchi di neve cadere. Di seguito, foto e video.

Anche a Catania e in alcuni paesi della provincia oggi la neve è protagonista. In queste ore, si assiste ad un netto calo delle temperature e anche in alcune zone del capoluogo etneo, se si è fortunati, è possibile vedere fiocchi cadere.

Inoltre, già nelle scorse ore, era stata diramata per oggi un’allerta gialla per zona centro-orientale dell’Isola. Secondo quanto indicato anche all’interno dell’avviso della Protezione Civile, non si escludeva il verificarsi di “nevicate al di sopra dei 500-700 m sui rilievi della Sicilia settentrionale, con possibili sconfinamenti fino ai 300-400 metri (specie sul versante tirrenico)”.

Nevicate si sono verificate questa mattina anche nelle zone delle Madonie. Infine, una coltre bianca ha coperto le cime dello Stromboli e di Salina.Di seguito, il video girato da Adrano e alcune foto scattate da Catania.