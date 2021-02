Giro d’Italia 2021, le tappe del percorso ufficiale: esclusa la Sicilia

Giro d'Italia 2021, svelate le tappe del percorso ufficiale. Esclusa la Sicilia dalle gare, mentre viene poco rappresentato anche il resto del Sud Italia.

La Sicilia resta a bocca asciutta per il Giro d’Italia 2021. Dopo le quattro tappe dell’anno scorso e la partenza in grande stile da Monreale a Palermo, l’Isola viene esclusa dalle tappe del Giro. Così come quasi tutto il Sud Italia. Pochissime le tappe nel Meridione del Giro d’Italia 2021, che si svolgerà quasi esclusivamente tra Nord e Centro Italia. Fanno eccezione solo settima tappa, con partenza da Notaresco, in Abruzzo, e arrivo a Termoli, in Molise, e l’ottava, da Foggia (Puglia) a Guardia Sanframondi (Lazio).

Il giro inizierà ufficialmente sabato 8 maggio 2021 da Torino. La Regione Piemonte ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia a 10 anni dall’ultima volta, quando fu scelta in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Si inizierà con una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino, per poi proseguire ancora in Piemonte con una tappa adatta ai velocisti, da Stupinigi (Nichelino) a Novara. Conclusione prevista per il 30 maggio a Milano, per un percorso complessivo di 3450,4 km e 164,3 km percorsi in media dai ciclisti. Di seguito, le tappe nel dettaglio.

Giro d’Italia 2021: le tappe del percorso