Giro d’Italia 2020, si parte oggi dalla Sicilia: i dettagli sulle tappe nell’Isola

Giro d'Italia 2020 al taglio del nastro: si inizia oggi, sabato tre ottobre, con la prima cronometro. Tutte le info sulle tappe isolane e la gara odierna.

Giro d’Italia 2020 al via dalla Sicilia. Scatterà oggi, alle 13:15, la 103° edizione della gara ciclistica più importante d’Italia. La prima delle tappe con cui si dovranno confrontare gli atleti è una cronometro tutta in discesa, da Monreale a Palermo. La pedana di partenza è fissata nel centro di Monreale, a poche centinaia di metri dal duomo e dai suoi ricchi mosaici bizantini, mentre la prima maglia rosa dell’edizione 2020 verrà assegnata nel cuore commerciale di Palermo.

Grande attesa per la prestazione di quello che sarà senz’altro uno dei maggiori protagonisti di questa prima gara, Filippo Ganna da Verbania, pistard laureatosi da pochissimo come campione del mondo della specialità. L’azzurro partirà alle 14:58 dalla pedana, 104esimo dei 176 corridori che parteciperanno alla cronometro. Tra gli avversari più tosti che si sfideranno sul tracciato di 15,1 chiometri previsti, ci saranno l’australiano Rohan Dennis, due volte campione del mondo nella cronometro, e Tony Martin, tedesco specialista di queste gare.

Giro d’Italia 2020: le prossime tappe in Sicilia

Il Giro d’Italia 2020 partirà dalla Sicilia e si fermerà sull’Isola ancora per qualche giorno. Qui si correranno infatti, oltre alla cronometro inaugurale, altre tre tappe: Alcamo-Agrigento, per un totale di 149 chilometri, Enna-Etna (Linguaglossa, Piano Provenzana), per altri 150 chilometri, e la Catania-Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, per altri 140 chilometri.

L’ultima tappa siciliana è prevista per il 6 ottobre, dopodiché il Giro d’Italia 2020 proseguirà verso le altre località italiane, con l’arrivo previsto per il 25 ottobre a Milano. Una risalita dello Stivale, quindi, da Sud a Nord, partendo proprio dalla Sicilia.

Nell’anno più anomalo di tutti, in cui gli assembramenti saranno vietati e anche i molti appassionati dello sport potranno seguire le varie tappe soltanto dalla televisione, i ciclisti correranno su un percorso modificato, per un totale di quasi 3.500 chilometri (3.497,9, per la precisione).