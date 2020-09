Il Giro d’Italia 2020 riparte dalla Sicilia: tutte le info su tappe, date e percorsi

Quest'anno il Giro d'Italia si aprirà in Sicilia, le tappe percorse saranno 4 e abbraccerà alcune tra le principali città siciliane.

Sabato 3 ottobre 2020 inizierà la 103esima edizione del Giro d’Italia. Si aprirà in Sicilia e si concluderà il 25 ottobre a Milano. Nonostante il periodo in cui stiamo vivendo, il Giro d’Italia avrà luogo anche quest’anno. Sarà un percorso modificato che abbraccerà molte regioni italiane. I ciclisti percorreranno 3.497,9 chilometri con una media di 166, 5 chilometri a tappa.

Il giro si aprirà in Sicilia tra gli scenari di Monreale e Palermo, Alcamo e Agrigento, per poi postarsi da Enna all’Etna e concluderà con l’ultima tappa siciliana che è prevista da Catania a Messina per poi proseguire verso le altre altre regioni d’Italia.

1° tappa Monreale-Palermo: 15.1 km

La prima tappa partirà il 3 ottobre da Monreale salendo fino alla cattedrale per poi affrontare la discesa molto veloce verso il centro di Palermo per concludere il percorso su via Della Libertà.

2° tappa Alcamo-Agrigento: 149 km

Nella seconda tappa in partenza il 4 ottobre non sono previsti attraversamenti di centri urbani ma si procede maggiormente su strade a scorrimenti veloci.

3° tappa Enna-Etna (Linguaglossa, Piano Provenzana): 150 km

Nella terza tappa, il 5 ottobre, si andrà verso il vulcano, per tale motivo sono previsti molti tratti in salita con strade molto articolate.

4° tappa Catania-Villafranca Tirrena (ME): 140 km

Nella quarta ed ultima tappa siciliana, il 6 ottobre, è prevista, a metà percorso, la salita pedalabile di Portella Mandrazzi. Si percorreranno strade abbastanza ampie ma con pochi rettilinei e pochi centri abitati.

In un certo senso, il Giro d’Italia di quest’anno può essere definito come il giro delle ripartenze. Si spera anche che il meteo sia a favore, per permettere ai partecipanti di non imbattersi in dispiacevoli tempeste soprattutto quando approderanno nelle vicinanze dell’Etna.