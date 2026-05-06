In occasione del Palio d’Ateneo, l’Università di Catania ospita un importante appuntamento dedicato alla prevenzione sanitaria: l’Open Day per la vaccinazione anti-Papilloma virus (HPV). L’iniziativa, rivolta a studenti e studentesse, si svolgerà venerdì 15 maggio negli spazi adiacenti agli impianti sportivi del CUS Catania, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione proprio in un contesto di aggregazione giovanile e sportiva.

Una giornata dedicata alla prevenzione e ai giovani

L’Open Day si terrà con accesso libero dalle 8:30 alle 14 e dalle 15;00 alle 18:00, offrendo la possibilità di effettuare gratuitamente la vaccinazione anti-HPV. La campagna è realizzata dall’ASP Catania, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e la Direzione Sanitaria e Generale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia” dell’Università di Catania. Durante la giornata, il personale sanitario sarà a disposizione per fornire informazioni, raccogliere la documentazione anamnestica e procedere alla somministrazione del vaccino, considerato uno dei principali strumenti di prevenzione contro diverse patologie oncologiche legate al virus HPV.

Un vaccino fondamentale per la salute pubblica

La vaccinazione anti-HPV è riconosciuta come una delle misure più efficaci di prevenzione primaria del tumore del collo dell’utero, oltre che di altre patologie oncologiche e non oncologiche correlate al virus. L’iniziativa si inserisce all’interno delle strategie di sanità pubblica volte a sensibilizzare la popolazione giovanile sull’importanza della prevenzione precoce. L’accesso è gratuito e libero, ma si consiglia ai partecipanti di portare con sé il libretto vaccinale personale per agevolare le procedure di registrazione e verifica.

Requisiti e indicazioni per la vaccinazione

Per le ragazze nate prima del 1996 e per i ragazzi nati prima del 2003 è richiesta la prescrizione medica rilasciata dal medico curante o da uno specialista del Servizio Sanitario Regionale, in linea con quanto previsto dal Calendario di Immunizzazione della Regione Siciliana (D.A. n. 725 dell’11 giugno 2024). Questa misura garantisce un corretto inquadramento dei soggetti che possono accedere alla vaccinazione gratuita, in base ai fattori di rischio individuati dalle linee guida regionali.

Un’opportunità anche oltre l’Open Day

Chi non potrà partecipare all’iniziativa del 15 maggio avrà comunque la possibilità di vaccinarsi presso gli ambulatori dell’ASP di Catania, attivi dal lunedì al venerdì nelle ore mattutine e nei pomeriggi di martedì e giovedì, previa prenotazione tramite il portale ufficiale aspct.it nella sezione “vaccinazioni”. L’Open Day rappresenta quindi un’occasione aggiuntiva per facilitare l’accesso alla prevenzione, portando i servizi sanitari direttamente nei luoghi frequentati dai giovani e rafforzando il legame tra università, salute pubblica e comunità.