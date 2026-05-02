200 atleti impegnati nella prova di marcia sui 10km e oltre 400 in quella di corsa sulla stessa distanza hanno dato il via, sul lungomare di Catania, alla ventesima edizione del Campionato europeo Master Non Stadia 2026.

[N.d.R.] – Il termine “Non Stadia” identifica l’insieme delle discipline dell’atletica leggera che non si disputano all’interno dei classici impianti sportivi dotati di pista. Questo Campionato Europeo si svolge infatti interamente su percorsi cittadini e naturali, comprendendo specialità come la corsa su strada, la marcia, il cross (corsa campestre) e il nordic walking.

La prima prova, riservata alle categorie femminili, ha visto il trionfo di Rosetta La Delfa, atleta azzurra eletta da European Masters Athletics miglior marciatrice dell’anno per la stagione 2025. Tra gli uomini over 65 ha trionfato il polacco Leszek Behounek, mentre il gruppone delle categorie M35-M60 ha visto tagliare per primo il traguardo il francese Sebastien Bontemps.

Nel pomeriggio la prova di corsa su strada, vinta al maschile dallo spagnolo Alejo Ares Prada (30’56” il suo tempo) e dalla romena Paula Claudia Todoran, che ha chiuso con 37’41”.

Sempre nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni nella splendida cornice del Centro Congressi “Le Ciminiere”, nel corso delle quali la Presidente di European Masters Athletics, Walentina Fedjuschina, ha rimarcato l’eccellenza della macchina organizzativa guidata da Giorgio e Gianfranco Belluomo, il supporto decisivo delle Istituzioni, la bellezza del contesto e le ottime prestazioni degli atleti.

Agli European Masters Athletics Championships Non Stadia Catania 2026 non sono arrivati solo atleti, ma ben 28 nazioni da tutta Europa. Un vero mosaico sportivo che trasforma Catania in un punto d’incontro internazionale, dove lingue, culture ed esperienze diverse si uniscono sotto un’unica passione: l’atletica. Le nazioni rappresentate includono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Città del Vaticano. Catania non ospita solo una competizione. Ospita l’Europa dell’atletica.

La forza di un grande evento internazionale passa anche dalle sue radici sul territorio. Protagonista è una rete concreta di collaborazione tra mondo sportivo e sistema scolastico, con il coinvolgimento attivo di studenti e docenti di:

La prima prova, riservata alle categorie femminili, ha visto il trionfo di Rosetta La Delfa, atleta azzurra eletta da European Masters Athletics miglior marciatrice dell’anno per la stagione 2025. Tra gli uomini over 65 ha trionfato il polacco Leszek Behounek, mentre il gruppone delle categorie M35-M60 ha visto tagliare per primo il traguardo il francese Sebastien Bontemps.

Nel pomeriggio la prova di corsa su strada, vinta al maschile dallo spagnolo Alejo Ares Prada (30’56” il suo tempo) e dalla romena Paula Claudia Todoran, che ha chiuso con 37’41”.

Sempre nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni nella splendida cornice del Centro Congressi “Le Ciminiere”, nel corso delle quali la Presidente di European Masters Athletics, Walentina Fedjuschina, ha rimarcato l’eccellenza della macchina organizzativa guidata da Giorgio e Gianfranco Belluomo, il supporto decisivo delle Istituzioni, la bellezza del contesto e le ottime prestazioni degli atleti.

La seconda giornata prevede le staffette di cross al Boschetto della Playa (circa 100 squadre al via) e il campionato di Nordic Walking competitivo, con 200 atleti provenienti da diversi Paesi, ma con una massiccia presenza francese (80 atleti).

Gran finale domenica con la mezza maratona, la 5km open race e la 20 km di marcia; il primo via alle 8.30 in viale Kennedy. Nel pomeriggio, alle Ciminiere, premiazioni, cerimonia di chiusura e grande festa finale per tutti gli atleti.

Il campionato Non Stadia non è solo un evento tecnico-sportivo, ma una vera e propria cartolina promozionale per Catania, che ha offerto la sua storia come scenografia, e per tutta l’isola. Il cosiddetto “silver tourism”, in questo caso sportivo, ha portato e porterà alberghi pieni, ristoranti affollati e una visibilità internazionale che durerà oltre la cerimonia di chiusura. La conferma che lo sport Master è un asset economico fondamentale