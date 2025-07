Il campo Velletri rinasce! Trantino e Parisi riconsegnano a Catania un gioiello dello sport. Completamente ristrutturato grazie ai fondi del Patto per lo Sviluppo, il campo sportivo di Picanello torna a vivere. Un segnale forte per lo sport cittadino.

Una mattinata di festa a Picanello

Lunedì 28 luglio 2025, il quartiere di Picanello, situato nella zona Nord orientale della città di Catania, ha vissuto una mattinata speciale. Alle ore 9:30, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore allo Sport e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, è stato ufficialmente consegnato alla città il rinnovato campo sportivo di via Velletri, uno degli impianti storici del calcio cittadino, completamente riqualificato e pronto a tornare al centro della vita sportiva catanese.

L’inaugurazione non è stata solo una cerimonia istituzionale, ma un momento simbolico di rinascita, molto atteso dalle società sportive locali, dai giovani atleti e dai residenti del quartiere. Dopo anni di abbandono e degrado, il campo “Velletri” si presenta oggi come una struttura moderna, funzionale e sicura, con caratteristiche che lo rendono conforme agli standard della FIGC, che ne ha appena ufficializzato l’omologazione. “Oggi restituiamo alla città un impianto che non è solo sportivo, ma anche sociale” – ha dichiarato il sindaco Trantino durante il suo intervento – Questo campo è parte della nostra strategia di riqualificazione urbana e valorizzazione del capitale umano dei quartieri popolari. Lo sport è strumento di inclusione, educazione e comunità”.

Un impianto completamente rinnovato

Il nuovo “Velletri” non ha nulla da invidiare agli impianti di ultima generazione delle città più grandi. Tra gli interventi effettuati, spiccano:

un nuovo manto erboso sintetico di ultima generazione, con drenaggio potenziato e materiali ecosostenibili, pensato per resistere a un uso intensivo e garantire ottime performance atletiche;

spogliatoi completamente ricostruiti, dotati di impianti moderni, docce efficienti e spazi adeguati anche per le squadre giovanili e femminili;

una tribunetta coperta per il pubblico, finalmente comoda e sicura;

un'area verde attrezzata nelle vicinanze, anch'essa oggetto di riqualificazione, che potrà accogliere famiglie e spettatori in un contesto decoroso e accessibile.

Ma non si tratta solo di estetica: grazie ai lavori svolti, l’impianto ha ottenuto l’omologazione ufficiale FIGC, requisito fondamentale per ospitare competizioni ufficiali a livello provinciale e regionale.

“Si tratta di un vero e proprio gioiello” – ha commentato Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, presente all’inaugurazione – “Questo campo ci permetterà di organizzare numerose attività provinciali. È un risultato concreto che dimostra come, quando si lavora bene, lo sport diventa davvero protagonista”.

Un esempio di buona politica e uso virtuoso dei fondi europei

Il restyling del campo Velletri è stato reso possibile grazie ai fondi del Patto per lo Sviluppo della Città di Catania, uno strumento europeo che ha permesso all’Amministrazione comunale di intercettare risorse comunitarie e destinarle alla riqualificazione degli impianti sportivi cittadini.

Non è un intervento isolato: fa parte di una strategia più ampia di rigenerazione urbana che negli ultimi anni ha coinvolto strutture scolastiche, parchi pubblici, spazi per lo sport e la cultura, come evidenziato nell’articolo Catania, rigenerazione del Campo Seminara di Barriera: stanziati 1,25 milioni.

“Abbiamo scelto di investire sulle infrastrutture che generano valore sociale, culturale e aggregativo. Il campo Velletri, come altri interventi in cantiere, è una risposta concreta a chi chiede spazi pubblici dignitosi e accessibili. Non è un favore, è un diritto della cittadinanza” – ha spiegato l’assessore Parisi.

L’approccio adottato è chiaro: non solo costruire o rifare impianti, ma pensarli come spazi di comunità, dove praticare sport sia anche occasione per stare insieme, educare, crescere e prevenire il disagio giovanile.

Un punto di riferimento per tutta Catania

Il campo “Velletri” non sarà più solo un impianto per le squadre di quartiere, ma si candida a diventare un punto di riferimento per le società sportive di tutta la città. Con l’omologazione FIGC, infatti, sarà possibile ospitare campionati giovanili, tornei amatoriali, incontri ufficiali e iniziative promosse dal CONI e dalle scuole. Sarà anche un importante spazio di allenamento per le società dilettantistiche che spesso, a Catania, devono fronteggiare la carenza di strutture utilizzabili.

“Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, avremo a disposizione impianti ristrutturati e innovativi, in grado di garantire condizioni ottimali per la pratica sportiva” – ha sottolineato ancora Morgana – “Il Velletri è un esempio virtuoso: funzionale, accessibile, inserito in un quartiere che ha fame di riscatto”.

Il rinnovato impianto è anche un segnale forte in vista dei futuri eventi sportivi, anche interprovinciali, che potranno trovare nel Velletri una nuova “casa”, in grado di ospitare partite, tornei ed eventi di promozione dello sport per tutte le età.

Un impianto per i giovani, un’occasione per la città

Al di là degli aspetti tecnici e istituzionali, la vera forza di questo progetto è la ricaduta sul territorio e sulle nuove generazioni. In una città in cui spesso i giovani si sentono privati di opportunità, ogni campo restituito alla comunità è una palestra di vita, un’alternativa alla strada, uno spazio di crescita condivisa. La riapertura del campo Velletri, dunque, non è solo una buona notizia per lo sport, ma anche per il tessuto sociale di Picanello e di tutta Catania.

“Lo sport è inclusione, educazione, comunità. In un campo come questo non si gioca solo a calcio: si impara il rispetto, la disciplina, la cooperazione” – ha dichiarato Trantino, concludendo il suo intervento – “Restituire impianti ai quartieri significa dare fiducia alle persone. E noi continueremo su questa strada”.

Il calcio come motore di rinascita urbana. Il rinnovato campo di via Velletri non è solo un impianto sportivo: è un simbolo di rinascita, progettualità e fiducia nel futuro. Un piccolo stadio che racchiude il sogno di tanti: vedere una Catania che investe nei giovani, nello sport e nei quartieri. In un momento storico complesso, in cui le città devono reinventarsi e puntare sulla coesione sociale, iniziative come questa rappresentano la direzione giusta: un campo rinasce, e con esso rinasce anche un pezzo di città.

