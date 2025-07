Nei quartieri catanesi di Picanello e Cibali si è svolta un’intensa attività di controllo straordinario del territorio, condotta dalla polizia nell’ambito di un piano messo a punto dalla questura di Catania. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di presidio urbano avviato per garantire maggiore sicurezza, soprattutto in concomitanza con l’afflusso turistico estivo. Le operazioni sono state coordinate dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, con il supporto delle unità cinofile, degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e del personale della polizia locale di Catania.

Multe, sequestri e veicoli sospesi

Durante i controlli sono state identificate oltre 120 persone e ispezionati 61 veicoli. Le verifiche hanno portato all’elevazione di sanzioni per un totale superiore a 6.000 euro. Tra le infrazioni più frequenti si segnalano la mancata revisione periodica dei veicoli, che ha comportato la sospensione dalla circolazione, e la guida senza assicurazione, che ha portato al sequestro amministrativo dei mezzi. Non sono mancati casi di automobilisti trovati alla guida senza patente o con documenti non conformi alle norme italiane. Parallelamente, sono stati ispezionati tre food truck sul lungomare di Ognina: due di questi sono risultati privi di autorizzazione amministrativa e responsabili di occupazione abusiva di suolo pubblico, subendo sanzioni per circa 1.000 euro e il sequestro delle attrezzature.

Droga nascosta nei condomini: sequestrata cocaina

L’operazione ha riguardato anche il contrasto allo spaccio di droga. Gli agenti, insieme ai cani antidroga Maui e Briska, hanno eseguito controlli mirati anche in edifici privati. In particolare, nel quartiere Cibali, all’interno di un vaso posizionato sul pianerottolo di un condominio in via Maltese, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 100 grammi di cocaina. Il ritrovamento conferma come gli spacciatori utilizzino sempre più spesso spazi comuni per occultare la droga, tentando di eludere i controlli. L’azione della polizia si è quindi rivelata efficace sia sotto il profilo della sicurezza stradale che nella lotta alla microcriminalità urbana.