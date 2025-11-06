Le 18 piazze e aree attrezzate del progetto “Catania Spazio Sport” avranno presto un servizio di manutenzione dedicato e riconoscibile.

Il piano, proposto dall’assessore allo sport Sergio Parisi e approvato dalla Giunta comunale, sarà finanziato con 300 mila euro provenienti dal gettito della tassa di soggiorno.

La Direzione Politiche comunitarie curerà l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Le aree interessate e gli interventi previsti

Le operazioni interesseranno piazze e parchi già realizzati, in alcuni casi danneggiati o vandalizzati:

piazza Nettuno, piazza Sciascia, piazza Europa, viale Bummacaro, piazza Beppe Montana, centro polisportivo Villaggio Sant’Agata, piazza Santa Maria Ausiliatrice, Skate Park del Parco Gioeni, Parco Madre Teresa di Calcutta, area attrezzata di Monte Po, via Villa Glori, parco inclusivo di piazza Aldo Moro, oltre ad altri spazi nei quartieri cittadini.

Gli interventi riguarderanno la manutenzione elettrica ed edile, impianti idrico-sanitari e antincendio, cura del verde e ripristino delle attrezzature ludico-sportive, oltre al controllo periodico della sicurezza e al ripristino di giochi e arredi vandalizzati.

Dopo la pubblicazione della determina, partiranno le procedure di gara. Il personale sarà facilmente riconoscibile: indosserà divise marchiate “Comune di Catania – Catania Spazio Sport”, segno distintivo del nuovo servizio.

Le dichiarazioni di Trantino e Parisi