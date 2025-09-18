Lungomare Fest riaccende Catania! Una giornata per vivere la città tra sport, mare e condivisione. Domenica 21 settembre il Lungomare di Catania si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, una festa urbana che unisce sport, socialità e mobilità sostenibile. Torna il Lungomare Fest, una delle giornate più attese da cittadini e studenti, che segna la ripresa della vita cittadina dopo l’estate e porta una ventata di energia lungo il litorale etneo. Dalle 10 alle 19, auto bandite e spazio alle persone: sarà possibile camminare, pedalare, giocare e rilassarsi, in totale sicurezza, immersi nella bellezza del mare. Un’occasione perfetta per scoprire nuove discipline, incontrare realtà locali e riscoprire il piacere di vivere la città insieme, lontani dal traffico e dallo stress quotidiano.

Una domenica senza auto, ma piena di vita

Chiudere le strade al traffico può sembrare una rinuncia, ma quando si apre lo spazio alla comunità, alla socialità e al movimento, la città cambia volto. Domenica 21 settembre 2025, Catania spegnerà i motori e accenderà l’energia umana con il ritorno del Lungomare Fest, una giornata interamente dedicata allo sport, alla vita all’aria aperta e alla riscoperta del nostro spazio urbano. Dalle 10:00 alle 19:00, il lungomare sarà libero dalle auto e restituito a chi vuole camminare, pedalare, giocare, incontrarsi. Un’occasione unica per vedere la città con occhi diversi, immersi nel blu del mare e nel verde della partecipazione.

L’evento si inserisce nel programma nazionale di SportCity Day, promosso dalla Fondazione SportCity, che coinvolge oltre 150 città italiane con un obiettivo comune: trasformare gli spazi urbani in luoghi di salute, benessere e socialità. A Catania, il Fest rappresenta un appuntamento atteso e partecipato, che segna anche la ripresa delle attività cittadine dopo l’estate e invita tutti, grandi e piccoli, a riscoprire il piacere del movimento e dell’incontro.

Per l’occasione, la Villa Pantano, l’area esterna alla scuola Pirandello e il Porto turistico, si trasformeranno in una vera e propria palestra a cielo aperto, con dimostrazioni, attività sportive e momenti di incontro dedicati a tutte le fasce d’età. La biologa nutrizionista Stefania Bertini, infine, fornirà una consulenza gratuita.

Piazza Franco Battiato: cuore pulsante di una città in movimento

Centro nevralgico dell’iniziativa sarà piazza Franco Battiato, luogo simbolico e punto di partenza per tutte le attività. Qui, dalle prime ore della mattina, sarà allestito il punto di raccolta dove volontari e organizzatori accoglieranno i partecipanti, fornendo informazioni e accompagnandoli lungo un percorso fatto di sport, animazione e momenti di socialità. L’evento non ha carattere competitivo: il suo spirito è inclusivo e aperto a tutti, dai bambini agli anziani, passando per studenti, famiglie, gruppi sportivi e semplici curiosi.

Lungo il litorale, finalmente privo di auto, verranno attrezzate numerose postazioni dedicate a diverse discipline sportive, tutte gratuite e proposte in collaborazione con federazioni nazionali e associazioni locali. Tra queste: hockey, bocce, trampolino elastico, camminata sportiva, badminton, pallavolo, yoga, basket, tamburello, calcio. Discipline tradizionali e nuove tendenze, sport di squadra e attività individuali: ognuno potrà trovare ciò che fa per sé, sperimentare, divertirsi e magari scoprire una nuova passione.