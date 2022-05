Giro d’Italia 2022, Catania quinta tappa: dove e quando passeranno i ciclisti

Giro d'Italia 2022, Catania: la quinta tappa del più importante evento di ciclismo nazionale si svolgerà tra le vie etnee. Ecco dove e quando passeranno i ciclisti.

Giro d’Italia 2022: Catania sarò protagonista di una delle prossime tappe della competizione ciclistica più attesa a livello nazionale. Si tratta del Giro d’Italia, la cui 5ª tappa si svolgerà proprio tra le vie etnee. Infatti, dopo la tappa odierna che si svolgerà tra Avola e Nicolosi, terminando quindi sull’Etna, la prossima gara avrà per protagonista anche la città di Catania.

Giro d’Italia 2022, Catania: la tappa

La giornata interessata sarà quella di mercoledì 11 maggio e vedrà un percorso di circa 174 km che si svilupperà tra le strade siciliane che collegano Catania e Messina. La partenza è prevista da Catania nel corso della mattinata inoltrata per poi proseguire verso la città sulla punta a nord-est della Sicilia.

Sarà quindi necessario passare anche per alcune strade non prettamente cittadine. Infatti, diverse strade statali che legano questo percorso sono state coinvolte nel meccanismo del giro d’Italia. L’arrivo a Messina è previsto per il primo pomeriggio e prevederà anche il passaggio per una perla siciliana come Taormina.

Il percorso e gli orari

La partenza del Giro è prevista da Catania, dalla centralissima Piazza Università, intorno alle ore 11:30 mentre l’arrivo a Messina dovrebbe verificarsi a partire dalle ore 15:45. Come anticipato, nel corso dello svolgimento del percorso, si passerà per Taormina (12:30 circa), e ancora verso il territorio di San Cataldo e Fondaco Motta attorno alle ore 13:00.

Successivamente, verso le ore 14:00, i ciclisti dovrebbero raggiungere il comune di Novara di Sicilia mentre per le 14:30 dovrebbero vedersi i primi corridori in zona Barcellona Pozzo di Gotto. Solo attorno alle 15 il giro entrerà nel Comune di Messina, per poi concludersi circa tre quarti d’ora dopo su Piazza Unione Europea.

Giro d’Italia 2022, Catania: strade chiuse

Come anticipato, il Giro passerà anche da Catania e in particolare da alcune vie centrali per le quali sarà necessario attivare un differente piano di traffico veicolare. Infatti, nella giornata di mercoledì 11 maggio, alcune strade catanesi come via Etnea, viale XX Settembre, via Caronda e ancora piazza Giovanni Verga, prevederanno dei divieti di circolazione a partire già dal pomeriggio del giorno prima.

Leggi anche: