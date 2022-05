Catania, quinta tappa del Giro d’Italia: orari e strade chiuse al traffico

Quinta tappa del giro d'Italia parte da Catania. Di seguito gli orari in cui non si potrà transitare e le strade in cui non sarà possibile sostare.

Partirà da Piazza Università a Catania la V^ tappa del Giro d’Italia, mercoledì 11 maggio, per raggiungere Messina, per un totale di 174 Km, percorrendo nella fase di avvio alcune strade cittadine. In quella giornata, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, è prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli in occasione del transito del Giro d’Italia, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione.

Le seguenti vie e piazze sono quelle interessate mercoledì al divieto di circolazione: via Etnea, da piazza Università a viale XX Settembre, via Angelo Litrico, via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Giuseppe De Felice, da via Guglielmo Oberdan a via Etnea, via Caronda via Umberto a via Zuccaro, viale XX Settembre, piazza Trento – carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale, corso Italia – carreggiata centrale, piazza Europa, carr. ovest, da corso Italia a carr. Sud, carreggiata sud e carreggiata est, viale Africa, da piazza Galatea a piazza Europa, viale Ruggero di Lauria, piazza Nettuno – carreggiata est, via Del Rotolo da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Anfuso, da via Porto Ulisse a viale Artale Alagona, piazza Mancini Battaglia, via Messina, da via Acireale a piazza Mancini Battaglia, piazza Giorgio La Pira – carreggiata sud, viale Ulisse – carreggiata sud, da via De Caro a via Acicastello, via Acicastello, via Antonino Caruso, via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (SS.114).

Con effetto limitato dalle ore 16:00 di martedì 10 maggio 2022 e sino alle ore alle ore 15:00 di mercoledì 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, in piazza Della Repubblica, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione.

Dalle ore 0:00 alle ore 14:00 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti strade: via Museo Biscari, lato sud, da piazza San Placido a via Landolina; via Landolina, lato est, da via Museo Biscari a via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a via Bianchi, lato sud; con effetto limitato dalle ore 0:00 alle ore 14:00 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale XX Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra la via Etnea e piazza Trento, ed ambo i lati da piazza Trento a piazza Giovanni Verga; piazza Trento – carreggiata centrale, lato sud; piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale, lato sud; corso Italia – carreggiata centrale, lato sud; viale Ruggero di Lauria, lato ovest-nord; piazza Nettuno – carreggiata est, lato ovest; viale Artale Alagona, lato ovest-sud; piazza Mancini Battaglia, su tutta la piazza; via Acicastello, ambo i lati; via Antonino Caruso, ambo i lati; via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (Strada Statale 114), ambo i lati;