È l’ASD Sigillum Notai Calcio Catania la vincitrice della Coppa UISP 2025/2026, storica competizione – già nota come “Campionato delle Professioni” – che da oltre trent’anni coinvolge numerose realtà dilettantistiche espressione degli ordini professionali della provincia etnea.

A trionfare è la società guidata dal presidente, Avv. Massimo Bongiovanni, che insieme ai notai Gaetano Galeardi e Maurizio Attaguile ha preso parte a tutte le edizioni del torneo, contribuendo nel tempo alla costruzione di una squadra sempre più competitiva. Un gruppo eterogeneo, composto da professionisti-giocatori di età compresa tra i 25 e gli oltre 60 anni, che in questa stagione ha raggiunto per la prima volta il successo finale.

La vittoria è maturata nella serata di giovedì 30 aprile presso il campo comunale “Francesco Russo” di Viagrande, al termine di una finale corretta e combattuta, vinta con il punteggio di 3-1 contro Calcio Veterinari Catania, formazione dilettantistica composta da medici veterinari alla loro seconda partecipazione al torneo organizzato dall’Unione Sportiva Italiana – Sport per Tutti (UISP).

Grande la soddisfazione, in particolare, per Massimo Bongiovanni e Gaetano Galeardi, presenti sin dalla fondazione del club nel 1993 e protagonisti di un traguardo inseguito per oltre tre decenni.

«È un’emozione davvero unica – ha dichiarato Bongiovanni –. Anno dopo anno siamo riusciti a costruire un gruppo sempre più competitivo: questo successo rappresenta il coronamento di un sogno che, in alcuni momenti, sembrava persino irraggiungibile».

«Alla fine ce l’abbiamo fatta – ha aggiunto Galeardi –. Grandi meriti vanno al nostro allenatore Tanasi, ma i ragazzi sono stati straordinari, dal primo all’ultimo. Ancora una volta abbiamo dimostrato che la forza di questa società risiede nel gruppo e non nei singoli».

Il successo dei Notai arriva al termine di un percorso articolato in 17 partite tra regular season e playoff. La formazione allenata da Francesco Tanasi, tecnico UEFA B con una lunga esperienza nei settori giovanili di Aci Sant’Antonio e Acireale, ha costruito nella seconda parte di stagione un cammino netto, superando avversarie competitive come ASD Dottori Commercialisti Catania, AS Magistrati Catania, ASD Calcio Catania Forum, ASD Altralex, ASD Farmacisti Catania e Ingegneri Calcio Catania.

Al di là del risultato sportivo, la manifestazione si conferma anno dopo anno un importante momento di aggregazione, capace di coinvolgere un numero crescente di professionisti e giovani laureati. In uno spirito di lealtà, correttezza e sano agonismo, la Coppa UISP Catania continua a rappresentare un appuntamento di valore per il territorio, offrendo esperienze sportive che restano ben oltre il contesto provinciale.