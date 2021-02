Meteo Sicilia, piogge e freddo intenso: diramata allerta gialla

Meteo Sicilia: in arrivo freddo intenso dalla Russia e precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Le previsioni per weekend e inizio settimana.

Le previsioni meteo Sicilia prevedono, per domani, un improvviso abbassamento delle temperature, venti e piogge. La perturbazione porterà in Italia nevicate a bassa quota anche al Centro-Sud e raggiungerà la sua massima intensità nelle giornate di sabato e domenica. La Protezione Civile, quindi, ha diramato un bollettino di allerta gialla su parte dell’Isola. Coinvolti i quadranti occidentali, settentrionali e nord-orientali, con rovesci e temporali che si abbatteranno anche su Catania.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Un primo abbassamento delle temperature è previsto già domani, sabato 13 febbraio, assieme a precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su buona parte della regione. Malgrado le piogge diffuse, le temperature reggeranno ancora per un giorno. Le massime, infatti, variano dai 17 gradi di Catania ai 10 di Enna, mentre le minime non scenderanno oltre i 6 gradi.

Situazione completamente diversa per domenica 14 febbraio, giornata di San Valentino. Non sono previste precipitazioni intense, ma la perturbazione proveniente dalla Russia provocherà un netto calo delle temperature. Stando a quanto riporta ilMeteo.it, le massime non supereranno i 13 gradi, ma si tratta di località isolate, come a Catania o a Messina. Le minime, invece, subiranno un vero e proprio crollo. In diverse zone della Sicilia sfioreranno lo 0, mentre nelle zone centrali si andrà anche in negativo, col picco che si tocca nell’Ennese, dove sono previsti fino a -4 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di inizio settimana

La situazione non cambierà molto nemmeno lunedì. Come riporta ancora ilMeteo.it, malgrado il cielo sereno su quasi tutta l’Isola le previsioni meteo prevedono temperature comprese tra i 10 e i -4 gradi. La minima più alta si avrà nel palermitano con soli 6 gradi, mentre ovunque nella regione le temperature continueranno a calare. La stessa situazione si replicherà per la giornata di martedì, con temperature del tutto simili a quelle dei giorni precedenti.

Un parziale miglioramento, quindi, si dovrebbe avere a partire da mercoledì 17 febbraio, con temperature in leggera risalita e giornate ancora soleggiate.