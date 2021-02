Meteo Sicilia, arriva il gelo dalla Russia: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: correnti siberiane in arrivo. Si prevede un abbassamento delle temperature e neve anche a basse quote. Ecco le previsioni del weekend.

Meteo Sicilia: il freddo vento della Russia si farà sentire su tutta la Sicilia. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, i venti gelidi porteranno su tutta l’Isola piogge e nevicate anche a basse quote. L’abbassamento delle temperature dovrebbe verificarsi a partire dalla giornata di sabato 13 febbraio 2021, quando il caldo primaverile comincerà a lascerà definitivamente spazio al freddo. Nella giornata di sabato, le temperature rimarranno tuttavia nella media a Catania, dove si registreranno all’incirca 16° gradi.

Meteo Sicilia: gelo da domenica

Sarà a partire dalla giornata di domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, che le temperature scenderanno vertiginosamente in tutta la Sicilia. In particolare, saranno le gelide correnti siberiane a soffiare sull’Isola. L’abbassamento delle temperature si tradurrà anche in neve, che comparirà verso gli 800 metri. Piogge, invece, saranno previste nella parte occidentale dell’Isola e, in particolare, nelle province di Palermo e di Trapani.

Il gelo del weekend non si fermerà tuttavia a domenica. Sempre secondo 3B Meteo, le temperature dovrebbero continuare a scendere. Il meteo Sicilia sarà generalmente instabile, in riferimento soprattutto a Palermo e Messina. La neve continuerà ad abbassarsi fino a quota 300-400metri su tutta l’area etnea, ma anche sui Nebrodi, sui Sicani e sulle Madonie. A ciò si aggiungerà una forte ventilazione che interesserà i mari e provocherà mareggiate sui tratti esposti.

Non si sa ancora fino a quando questa fase di freddo interesserà il meteo Catania e quello di tutta l’Isola. È molto probabile, tuttavia, che questa continuerà ancora per qualche giorno.