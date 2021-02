Riapertura ristoranti in zona gialla e arancione: c’è l’ok del Cts

Apertura ristoranti in zona gialla e arancione: arriva l'ok del Cts dopo la richiesta del ministero dello sviluppo economico. Ecco tutte le novità.

L’Rt dell’Italia è stabile a 0.48, ragion per cui il Comitato tecnico scientifico ha accettato la richiesta del ministero dello Sviluppo economico su richiesta di Fipe Confcommercio e Fiapet di Confesercenti di riaprire i ristoranti. La motivazione sembrerebbe legata a un calo della curva che, nelle ultime settimane, ha cominciato a interessare sempre più stabilmente la nostra Penisola. Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola e la decisione finale spetta al governo.

Le regole per la riapertura, qualora dovesse essere confermata, saranno stabilite a seconda del colore delle Regioni. Per quanto riguarda l’eventuale data, questa dovrebbe essere il 5 marzo 2020, dopo la scadenza dell’attuale Dpcm.

Ristoranti aperti in zona arancione

Se i ristoranti saranno certamente chiusi in zona rossa, uno spiraglio s’intravede per le Regione arancioni. Secondo il parere del Cts, infatti, qui i ristoranti potrebbero riaprire all’ora di pranzo. Naturalmente si tratta di una possibilità che verrà concessa solo a locali e ristoranti in grado di garantire distanziamento e il totale rispetto delle regole di sicurezza. Diversa sarà la situazione per chi non ha ampi spazi e posti a sedere contingentati.

Ristoranti aperti in zona gialla

Per quanto riguarda, invece, le Regioni di colore giallo, queste dovrebbero ricevere l’autorizzazione ad aprire i ristoranti nelle ore serali. Non si sa, però, ancora se dopo il 5 marzo il coprifuoco subirà qualche variazione. Al momento, questo è fissato alle ore 22 in tutta Italia.