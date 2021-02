Coronavirus Sicilia, calano ancora i casi: a Catania +186

Coronavirus Sicilia. I casi del bollettino nazionale nella regione e i dati relativi ai contagi nelle singole province dell'Isola per oggi, 3 febbraio 2021.

Nel bollettino di ieri, a fronte di oltre 22mila tamponi, la Sicilia ha registrato 984 casi, l’incremento più alto in Italia. Il bollettino odierno riferisce, invece, 886 casi su 24.130 tamponi. Il tasso di positività, quindi, scende al 3,67%. La Sicilia è la sesta regione in Italia per numero di nuovi casi, dietro a Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia, tutte sopra i 1.000 contagi. In totale, il bollettino odierno riporta 13.189 casi per 279.307 tamponi e test rapidi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino regionale nel dettaglio

Nello specifico, la situazione nei reparti ospedalieri dell’Isola vede la presenza di 7 nuovi ingressi. Il totale dei ricoverati è di 1317 persone, rispetto ai 1.327 di ieri. In terapia intensiva, invece, si trovano 193 (-9) pazienti.

Il numero dei guariti è salito a 94.038 (quasi 2.000 pazienti guariti o dimessi), mentre i decessi dall’inizio della pandemia sono 3.579, con 34 vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Coronavirus a Catania e nelle altre province

Dalla dashbord nazionale si possono visualizzare i casi relativi a oggi. Le province col numero più alto di nuovi contagi sono Catania e Palermo, che insieme sommano circa la metà dei casi registrati in totale. Nello specifico, Catania registra 186 nuovi contagi e Palermo quasi il doppio: 345. Di seguito i contagi nelle altre province dell’Isola.