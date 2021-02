Coronavirus Sicilia: la curva si stabilizza, ma aumentano i ricoveri

Situazione Covid-19 stabile in Sicilia, nonostante l'entrata in zona arancione i contagi sono invariati. Salgono tuttavia i ricoveri in ospedale.

La Sicilia, da ieri 1 febbraio, è finalmente uscita dalla zona rossa posizionandosi in zona arancione insieme a Puglia, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. Stando agli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, sembra infatti che la curva dei contagi sia attualmente in calo costante da qualche giorno.

Ricoveri in aumento in Sicilia

Un dato rilevante e da non sottovalutare è, tuttavia, quello che riguarda l’incremento dei ricoveri in ospedale, leggermente in rialzo, possibilmente legato al weekend appena passato e al passaggio in zona arancione. Si registrano infatti, 11 nuovi ricoveri in ospedale, dato in aumento considerando che negli ultimi giorni non vi erano stati accessi. In terapia intensiva invece i dati rimangono stabili con 204 soggetti in totale ricoverati. Si registrano, inoltre, un totale di 145 ricoveri nella giornata di ieri in Italia.

La situazione covid-19 però, in Sicilia, sembra essere stabile. I contagi sono in calo e sono stati registrati ieri 766 nuovi positivi sul territorio siciliano. In calo anche i decessi: registrati 30 casi (5 in meno rispetto alla giornata precedente). La Sicilia al momento si colloca tra le regioni con il più alto numero di positivi.