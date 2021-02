Coronavirus, in Sicilia 766 nuovi casi: i dati provincia per provincia

Covid, i casi di oggi in Sicilia registrano un leggero aumento rispetto a ieri, ma il tasso di positività è ancora molto alto. Il bollettino coi dati regionali e per provincia.

Alla vigilia dell’entrata in zona arancione, la Sicilia aveva fatto registrare 716 casi a fronte di un vero e proprio boom di tamponi: oltre 32mila. Oggi, primo giorno di ingresso nella nuova fascia, l’Isola registra 766 nuovi casi su 32.749 tamponi, inclusi i test antigenici. La Sicilia è la quarta regione in Italia per nuovi casi, preceduta da: Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. In tutto, oggi si registrano 7.925 positivi su 142.419 tamponi.

Covid Sicilia: il bollettino di oggi

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali siciliani, in leggero aumento il numero di nuovi ingressi: 13 (+5). Stabili i pazienti in terapia intensiva, 204, rispetto a 1.336 ricoverati complessivi. Il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi: 823 contro 766 nuovi positivi.

I decessi, invece, salgono a 3.508, con 30 vittime registrate nell’Isola nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: i casi a Catania e nelle altre province

La dashboard nazionale, infine, riporta la seguente suddivisione dei casi nelle province. Tra parentesi, i dati dei nuovi contagiati: