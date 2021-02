Vaccini Sicilia, rallenta la distribuzione: quando toccherà agli anziani

In arrivo le dosi di vaccino Pfizer e Moderna per gli anziani. Se le case farmaceutiche rispetteranno i tempi indicati, gli anziani potrebbero essere vaccinati a breve.

Vaccini Sicilia: continua la campagna rivolta a medici e personale sanitario. Una volta conclusa questa fase, toccherà agli anziani. Quest’ultimi, che sono una categoria a rischio, avrebbero dovuto ricevere il vaccino anti-covid già dai primi di febbraio. Tuttavia, a causa di un rallentamento dovuto alla mancanza di dosi disponibili, sembra che le persone più anziane riceveranno le loro prime dosi di vaccino Pfizer/Moderna solo a partire dalla fine di febbraio, inizio di marzo.

Vaccini Sicilia: quando toccherà agli anziani

Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola e, qualora altre dosi dovessero arrivare per tempo, le vaccinazioni potrebbero tornare a essere anticipate. Per il mese di febbraio, si attendono infatti 237.610 dosi di vaccino Pfizer e Moderna. Se entrambe le case farmaceutiche rispetteranno i tempi di consegna, gli anziani potrebbero essere vaccinati già da metà febbraio altrimenti si slitterà a fine febbraio, inizio marzo.