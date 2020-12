Concorsi università: si assume a Catania e a Messina

Assunzioni all'università: sono diverse le posizioni aperte e le figure ricercate, in questo momento, in Sicilia. Ecco una lista di tutte le opportunità attive.

Concorsi università in Sicilia. Sono, al momento, diverse le figure ricercate in ambito universitario e per più settori. Di seguito, un elenco delle principali posizioni aperte con tutte le informazioni e scadenze. Per maggiori dettagli, è necessario consultare la Gazzetta Ufficiale e i siti web delle varie Università.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse finanziarie. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse umane. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo attività negoziali. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, per il Dipartimento di scienze veterinarie. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi generali e tecnici. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, con talune riserve. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, di cui uno riservato al personale interno. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra, di cui uno riservato al personale interno. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per le strutture amministrative, con talune riserve. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienza della terra. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biometriche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi tecnici. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale interno. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le strutture di gestione e valutazione delle attività di ricerca, terza missione e didattica, di cui uno riservato al personale interno. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 gennaio 2021.