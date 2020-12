Meteo.it Catania: piogge in arrivo per il fine settimana

Meteo.it Catania prevede precipitazioni per l'ultimo fine settimana prima delle vacanze natalizie. Ecco nel dettaglio le previsioni per la provincia etnea.

Torna il maltempo sulla Sicilia. Le previsioni Meteo.it Catania prevedono, per l’ultimo weekend prima di Natale, piogge in peggioramento nel corso del weekend. Dovrebbero mantenersi stabili, invece, le temperature minime. Già nei giorni scorsi era stata annunciata una perturbazione che avrebbe colpito soprattutto il fine settimana. Vediamo, nel dettaglio, che tempo ci attende per i prossimi giorni.

Per la giornata di domani, sabato 19 dicembre, il Meteo.it Catania prevede un inizio di giornata tra piogge e schiarite. Modesta la quantità di precipitazioni lungo tutto l’arco della giornata, con piogge in leggero aumento in serata. Le temperature, tuttavia, non dovrebbero variare rispetto ai giorni scorsi, mantenendosi tra i 15-16 gradi. Venti a intensità moderata.

Le previsioni Meteo.it Catania peggioreranno per la giornata di domenica, quando si attende un cielo coperto e piogge più consistenti. Pioggia debole in mattinata, ma l’intensità dei fenomeni dovrebbe aumentare all’inizio del pomeriggio. Quantitativi di pioggia maggiori si avranno soprattutto in serata e nella notte, con strascichi che potrebbero durare anche per la giornata di lunedì.

Dopo l’inizio settimana piovoso, tuttavia, il Meteo.it Catania indica un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con giornate soleggiate e temperature in risalita, specie a partire da metà settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni nel resto dell’Isola

La perturbazione che nel weekend colpirà Catania non è isolata. Si prevede un fine settimana di maltempo anche sul resto della Sicilia orientale e sulle province centrali della regione, con piogge di debole o modesta intensità. Sufficienti, tuttavia, a guastare l’ultimo fine settimana prima delle feste, che quest’anno prevedono significative restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria.

Nel dettaglio, il meteo Sicilia prevede per sabato piogge che si concentreranno soprattutto sulle province orientali della regione. Diversamente, durante la giornata di domenica possibili precipitazioni si attendono anche sul resto della regione, inclusi i quadranti occidentali della regione, dove saranno tuttavia di minore intensità.