DPCM Natale, Italia zona rossa per le feste: arriva conferma

DPCM Natale, in Italia in vigore la zona rossa su tutto il territorio per i giorni centrali delle vacanze natalizie. Passa la linea dura al governo.

La riunione del governo è ancora in corso, ma il nuovo DPCM Natale, in arrivo entro oggi, va verso la linea dura. Fonti interne, confermate dalle maggiori agenzia di stampa nazionali, affermano che in Italia sarà in vigore la zona rossa per le vacanze natalizie, dal 24 al 6 gennaio.

Un’ipotesi che ha iniziato a circolare nei giorni scorsi e che ha sempre preso più piede. Non un semplice divieto di spostamento tra i comuni, come si era ipotizzato all’inizio, ma un vero e proprio lockdown mirato nei giorni festivi e prefestivi. I giorni feriali, invece, quali 28, 29 e 30 dicembre, saranno da “zona arancione“.

In questo modo, gli spostamenti verranno vietati anche all’interno dei comuni nei giorni centrali delle feste, mentre nei prefestivi gli spostamenti saranno limitati all’interno del proprio comune di residenza.

Già in giornata, il ministro alla Salute Roberto Speranza aveva accennato a una tale ipotesi. “Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo comunicare al Paese – ha dichiarato a margine di un incontro organizzato dalla Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici) – e che verranno prese nei prossimi giorni: prevedono un irrigidimento significativo tra il 24 dicembre e 6 gennaio”. Ulteriori aggiornamenti al riguardo arriveranno in giornata, quando si prevede l’annuncio definitivo da parte del premier Giuseppe Conte.