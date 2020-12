DPCM Natale: conferenza stampa di Conte sulle nuove regole

Il premier dovrebbe avere in programma una conferenza stampa entro la giornata di oggi, quando verrà approvato il nuovo DPCM Natale. Le ultime novità al riguardo.

Giornata di riunioni straordinarie a Palazzo Chigi, dove si limano i dettagli per il nuovo DPCM Natale. A una settimana dall’inizio delle festività, il governo decide la linea dura. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 6 gennaio e zona arancione nei giorni feriali. In questo modo, si cercherà di limitare il più possibile gli spostamenti tra comuni e anche all’interno delle città nei giorni cruciali delle feste, anche se eccezioni al riguardo sarebbero già trapelate da fonti governative. Di certo se ne saprà di più in serata, quando è da aspettarsi una conferenza stampa da parte del premier Giuseppe Conte per spiegare i nuovi provvedimenti. Quando parla Conte, tuttavia, non è ancora certo, anche se si possono fare delle ipotesi.

Al momento, è in corso il confronto tra il premier, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e i governatori delle regioni per confrontarsi sulla bozza del nuovo DPCM Natale. Si è già svolto subito dopo pranzo, invece, il vertice di Governo tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza nel quale verranno prese le prime decisioni. Infine, è programmato per le 18 il Consiglio dei Ministri dove verrà apposta la firma sul DPCM.

Solo al termine di quest’ultimo step, che potrebbe durare un paio d’ore, potrebbe arrivare la conferenza stampa di Conte. Dunque, sembra verosimile prevedere aggiornamenti tra le 20 e le 21. Come per le conferenze stampa precedenti, anche in questo caso l’evento verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Palazzo Chigi, sulla pagina Facebook personale del premier e sui principali notiziari nazionali.