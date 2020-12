Allerta meteo Catania, torna la pioggia: le previsioni del weekend

Allerta meteo Catania: il weekend in avvio non si prospetta dei migliori. Sarà, infatti, caratterizzato quasi per tutta la sua interezza da un maltempo diffuso su tutta la provincia etnea.

Allerta meteo Catania: al via l’ultimo weekend di libertà prima della possibile trasformazione dell’Italia in “zona rossa”. In attesa di scoprire quanto durerà l’eventuale lockdown, molti guardano a questi sabato e domenica come agli ultimi da poter dedicare ad un tardo shopping natalizio, o anche solo ad una passeggiata prima della chiusura generalizzata.

Ma i propri piani, a quanto pare, andranno rivisti. Sono in arrivo due giorni di piogge particolarmente consistenti su tutto il territorio etneo, pronte a rovinare tutti quelli che erano i piani dei catanesi. Quasi sicuramente, dunque, si potrà dire addio ad un’ultima scampagnata di fine anno, o ad una gita fuori porta: le condizioni meteo non lo permetteranno, e quasi certamente sarà richiesta ai guidatori una particolare cautela.

Allerta meteo Catania: le previsioni per sabato e domenica

Sebbene sia ancora presto per il quotidiano bollettino di rischio idrogeologico e idraulico fornito dalla Protezione Civile siciliana, già adocchiando il sito de ilmeteo.it ci si rende conto che le giornate in arrivo a Catania non saranno delle migliori. Al contrario, vi sarà pochissima tregua dalle piogge, se non quasi nulla.

Le prime incerte piogge dovrebbero già cominciare questo pomeriggio: sono previste verso le 14 e dalle 23 in poi. La pioggia continuerà poi tutta la notte, risvegliando i cittadini durante la mattina di domani. Vi dovrebbero essere poche schiarite e molta pioggia debole durante tutta la giornata, almeno fino alle 19: cominceranno poi delle precipitazioni più consistenti che, anche stavolta, dureranno per tutta la notte.

Si arriva perciò a domenica dove, secondo ilmeteo.it, non vi sarà un attimo di scampo dalla pioggia: sebbene durante le prime ore della mattinata le precipitazioni dovrebbero essere un po’ più deboli, potrebbero rinforzarsi durante la giornata. Per le 19 sono previste piogge ancor più consistenti: dureranno per tutta la notte, dando così il via alla settimana di Natale nel modo più piovoso possibile.